В Латвии каждый третий школьник страдал от эмоционального или физического насилия

Различного рода нападки школьники испытывают со стороны не только ровесников, но и родителей и учителей. Каждый третий школьник страдает от моббинга в реальности, каждый четвертый - в цифровой среде.

Больше всего от моббинга страдают ученики начальной школы, что признал 51%. В средней школе с моббингом сталкиваются 28% населения.

По признанию детей, самой частой причиной осмеяния являются отличия во внешности и характере. Часто моббинг проявляется как игнорирование или отталкивание.

Соавтор социального движения "#Неклусе" Марика Анджане отмечает, что эмоциональное или физическое насилие в среде школьников существовало всегда, но о его последствиях до сих пор мало говорилось. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выявило, что Латвия с точки зрения насилия в среде школьников занимает второе самое худшее место.

По данным исследования, в ситуациях, когда молодые люди сталкиваются с насилием, за помощью обращается только каждый третий. В 55% случаев школьники хотели бы получать помощь от родителей, далее следуют учителя и социальные педагоги. В то же время дети признают, что не хотели бы отягощать родителей своими проблемами и привлекать дополнительное внимание.