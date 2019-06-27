Чт, 27.06.2019
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Латвия не поддерживает восстановление права голоса России на ПАСЕ

Государственный флаг Латвии

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Восстановление права голоса России без каких-либо условий на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы и серьёзно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

"Развитие событий и в Комитете министров Совета Европы в мае этого года в Хельсинки, и на проходящей в эти дни Парламентской Ассамблее Совета Европы неприемлемо. Латвия не может игнорировать незаконную аннексию Крыма, конфликт на Донбассе и ситуацию в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Латвия и поддерживающие эту позицию государства будет продолжать проводить активные консультации и действовать, чтобы защитить международное право и основные ценности, отмечает МИД.

Как сообщалось, ПАСЕ проголосовала за восстановление права голоса России, которое было приостановлено как реакция на аннексию принадлежащего Украине полуострова Крым в 2014 году. Несмотря на сопротивление Украины и сходно думающих стран, 118 членов ПАСЕ проголосовали за восстановление права голоса для делегации России, против голосовали 62, а десять от голосования воздержались.

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