Латвия не поддерживает восстановление права голоса России на ПАСЕ

"Развитие событий и в Комитете министров Совета Европы в мае этого года в Хельсинки, и на проходящей в эти дни Парламентской Ассамблее Совета Европы неприемлемо. Латвия не может игнорировать незаконную аннексию Крыма, конфликт на Донбассе и ситуацию в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Латвия и поддерживающие эту позицию государства будет продолжать проводить активные консультации и действовать, чтобы защитить международное право и основные ценности, отмечает МИД.