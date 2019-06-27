ЦСУ: в прошлом году в Латвию вернулось более 4800 человек

В 2017 и 2018 годах дополнительно к ежегодному исследованию миграции ЦСУ проводило и опрос о внешней миграции, чтобы выяснить, насколько полно отражены в официальной статистике миграционные потоки.

Среди реэмигрантов сравнительно много детей в возрасте до 14 лет и молодых людей в возрасте 25-34 года. "Часто молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возраста хотят вернуться, чтобы дети учились в Латвии", - отметили в статистическом управлении.

Вторая активная группа реэмигрантов, которые так же активны и среди эмигрантов, - это молодые люди, продолжающие получать образование и опыт работы, путешествующие и часто меняющие страны.

Также небольшой прирост отмечен в группе предпенсионного возраста (55-64 года) - люди возвращаются на постоянное место жительства в Латвии.

Больше всего реэмигрантов в прошлом году вернулись в Ригу - 30,1% от всех реэмигрантов. Менее привлекательна для реэмигрантов Видземе, а в окрестности Риги и в Латгале приезжает одинаковое число латвийских подданных.

По данным ЦСУ, в 2017 и 2018 годаx эмигрировало 15,8 тыс. человек.