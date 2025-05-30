Юрмала и Даугавпилс формально не расторгли соглашения о сотрудничестве с РФ и Беларусью

По ее словам, хотя эти самоуправления заявили, что сотрудничество, предусмотренное соглашениями, в настоящее время не осуществляется, МИД считает такую ситуацию недопустимой в текущих геополитических условиях и с учетом долгосрочных угроз, исходящих от России и Беларуси.

Эглите также отметила, что самоуправления Айзкраукле, Цесиса, Краславы и Смилтене не предоставили информации о действующих соглашениях и инициативах сотрудничества.

"Мы настоятельно призываем самоуправления предоставить информацию о действующих соглашениях и инициативах сотрудничества с партнерами из стран, не входящих в ЕС, ОЭСР или НАТО, и такие соглашения прекратить", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Как уже сообщалось ранее, в 2024 году у Латвийского союза самоуправлений и МИД не было данных о том, что у каких-либо латвийских самоуправлений остаются в силе соглашения о сотрудничестве с местными властями России или Беларуси.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол обратился с письмом в Комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. В письме он обратил внимание комиссии на то, что некоторые латвийские города до сих пор имеют действующие соглашения о сотрудничестве с городами России и Беларуси.

Куцевол призвал внести в латвийское законодательство положение, согласно которому подобные отношения с государством-агрессором и его партнером подлежат категорическому осуждению.

По его мнению, такая форма сотрудничества может быть использована агрессором в собственных интересах, в том числе для распространения дезинформации. Также зафиксированы случаи, когда на сайтах муниципалитетов города-партнеры из Украины, России и Беларуси указаны вместе.

МИД в 2023 году обратился к самоуправлениям с просьбой предоставить информацию о соглашениях о сотрудничестве. Ряд самоуправлений ответили, указав, что не имеют таких соглашений с российскими или белорусскими местными властями.