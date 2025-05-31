Прощай, Америка

Никто - даже Трамп - не знает, чем закончится глобальная торговая война, развязанная Америкой в "День освобождения" (2 апреля). Но в одном можно не сомневаться: роль Америки в мировой экономике снизится, потому что торговать с ней (а уж тем более доверять ей) становится сложнее.

Хотя Америка является крупной торговой державой, доля торговли в ее ВВП не достигает уровня Китая или Евросоюза. Поскольку Трамп вводит или грозит ввести тотальные пошлины и против друзей, и против врагов, роль США обречена на дальнейшее снижение.

Отступление США уже идет полным ходом, и пока другие ответственные стороны не возьмут на себя разнообразные роли, которые выполняла Америка, различные государственные и негосударственные структуры будут пытаться воспользоваться ситуацией в своих интересах, усиливая глобальную нестабильность.