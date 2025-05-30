США передали ХАМАС и Израилю новый план 60-дневного перемирия. Воюющие стороны недовольны

Корреспондент Би-би-си по международной политике Лиз Дюсет, которая уже больше 30 лет освещает события на Ближнем Востоке, констатирует, что американским планом недовольны обе стороны.

«Посредники часто прибегают к т. н. „конструктивной двусмысленности", когда пытаются дать обеим сторонам возможность сказать, что их требования выполнены. Но в данном случае ясно, что у сторон есть серьезнейшие разногласия относительно того, что за соглашение сейчас перед ними на столе», — пишет Лиз Дусет.

По ее словам, член палестинского руководства, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что между тем, что американский посредник говорил им в начале недели, и переданными им предложениями есть расхождения по ключевым вопросам.

Израильские же официальные лица через прессу дают понять, что они не давали согласия на конкретные пункты в предложенном плане, в частности, о механизме поставок гуманитарной помощи и о шагах к полному окончанию войны.

«Ни одна из сторон не хочет, чтобы ее обвинили в провале этой последней по времени попытки вызволить израильских заложников, прекратить страдания жителей Газы и добиться прочного перемирия. Поэтому воюющие стороны, как и посредники в лице Катара и Египта, продолжают попытки преодолеть разногласия, но они по-прежнему очень велики», — объясняет Дюсет.

Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Йоланда Нелл добавляет к этому, что ХАМАС требует от США гарантировать, чтобы временное перемирие затем перешло в постоянное и в конце концов привело к полному выводу израильских войск из сектора Газа.