США передали ХАМАС и Израилю новый план 60-дневного перемирия. Воюющие стороны недовольны

США как посредники в попытках остановить войну в секторе Газа передали Израилю и ХАМАС новые предложения о временном прекращении огня. ХАМАС заявил, что внимательно изучает предложения и ответ Израиля на них, но уже видит, что они не отвечают его требованиям.
США заявили, что Израиль уже согласился с планом, который, по неофициальным данным, предусматривает прекращение огня на два месяца. ХАМАС в своей первой реакции сделал акцент именно на ответе Израиля.
«ХАМАС получил от Израиля официальный ответ на предложение, согласованное со специальным посланником США г-ном Стивом Уиткоффом на прошлой неделе. Тщательное изучение показало, что израильский ответ в своей основе является попыткой закрепить оккупацию и политику убийств и голода даже в период, который по идее должен будет стать периодом временной деэскалации», — говорится в заявлении члена руководства ХАМАС Басема Наима.
В то же время, как сообщает Наим, руководство ХАМАС приступило к тщательному изучению новых предложений. Агентство Reuters пишет, что ХАМАС обещает ответить уже в пятницу или субботу.
Сам Израиль официально новый план не комментирует.
Полностью американские предложения не опубликованы, но агентство Reuters выяснило, какие ключевые пункты в них содержатся:
- Прекращение огня на 60 дней
- Передача 28 израильских заложников, живых и погибших, в первую неделю перемирия и остальных 30 тел — после вступления в силу постоянного перемирия
- Освобождение 1236 палестинских заключенных и передача останков 180 палестинцев
- Поставки гуманитарной помощи в Газу силами ООН и других организаций
- Гарантами перемирия выступят лично президент США Дональд Трамп, а также Египет и Катар
Корреспондент Би-би-си по международной политике Лиз Дюсет, которая уже больше 30 лет освещает события на Ближнем Востоке, констатирует, что американским планом недовольны обе стороны.
«Посредники часто прибегают к т. н. „конструктивной двусмысленности", когда пытаются дать обеим сторонам возможность сказать, что их требования выполнены. Но в данном случае ясно, что у сторон есть серьезнейшие разногласия относительно того, что за соглашение сейчас перед ними на столе», — пишет Лиз Дусет.
По ее словам, член палестинского руководства, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что между тем, что американский посредник говорил им в начале недели, и переданными им предложениями есть расхождения по ключевым вопросам.
Израильские же официальные лица через прессу дают понять, что они не давали согласия на конкретные пункты в предложенном плане, в частности, о механизме поставок гуманитарной помощи и о шагах к полному окончанию войны.
«Ни одна из сторон не хочет, чтобы ее обвинили в провале этой последней по времени попытки вызволить израильских заложников, прекратить страдания жителей Газы и добиться прочного перемирия. Поэтому воюющие стороны, как и посредники в лице Катара и Египта, продолжают попытки преодолеть разногласия, но они по-прежнему очень велики», — объясняет Дюсет.
Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Йоланда Нелл добавляет к этому, что ХАМАС требует от США гарантировать, чтобы временное перемирие затем перешло в постоянное и в конце концов привело к полному выводу израильских войск из сектора Газа.
У израильского руководства — полностью противоположный взгляд на присутствие израильских войск в Газе в будущем.