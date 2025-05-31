Как Запад помогает России финансировать вторжение в Украину

По мнению аналитика Вайбхава Рагхунандана, ЕС может сравнительно легко отказаться от импорта российского СПГ.

«Пятьдесят процентов российского экспорта СПГ направляется в Европейский союз, однако это составило только 5% от общего потребления СПГ в ЕС в 2024 году. Поэтому, если ЕС решит полностью отказаться от российского газа, это ударит по России в гораздо большей степени, чем по потребителям в Европейском союзе», — сказал он Би-би-си.

Сработает ли план Трампа?

Эксперты, опрошенные Би-би-си, не согласились с идеей Дональда Трампа о том, что война в Украине закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.

Вайбхав Рагхунандан утверждает, что себестоимость добычи сырой нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть больше, чем Россия.

«Саудовская Аравия ни за что на это не согласится. Это уже пробовали сделать. Это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США», — говорит он.

Май Роснер утверждает, что существуют как моральные, так и практические проблемы с покупкой Западом российских углеводородов и одновременной поддержкой Украины с их стороны.