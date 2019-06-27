Крысы, испражнения и невыносимая вонь: полиция изъяла из квартиры в Риге 58 собак

По его словам, стражи порядка получили информацию о том, что в квартире в Пардаугаве в антисанитарных условиях содержались 16 собак. Полицейские немедленно отправились по указанному адресу, однако никто не открывал им двери.

После того, как полицейские допросили соседей, выяснилось, что хозяйка квартиры не была замечена уже несколько дней, в свою очередь на лестничной клетке дома ощущался сильный неприятный запах. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), чтобы те с помощью лестницы смогли забраться наверх и посмотреть в окна балкона.

Как только спасатели проверил балкон выяснилось, что с хозяйкой квартиры все в порядке, также через окна было видно, что в помещении в антисанитарных условиях находятся очень много собак.

Сразу же после этого женщина согласилась открыть полицейским дверь и они смогли войти в квартиру, чтобы оценить условия содержания животных.

Сама хозяйка не могла точно сказать, сколько у нее собак, но утверждала, что они все чипировны.

Женщина пояснила, что она разводит собак. Животных в квартире было настолько много по причине того, что хозяйка не успела их всех продать, заявила она.

В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. В некоторых местах стражи порядка среди собак заметили и крыс, которые очевидно попали в квартиру из-за антисанитарии. Было принято решение изъять животных.

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В целом полицейские вместе с представителями организации Dzīvnieku policija изъяли 58 собак, среди них были и йоркширские терьеры, и шпицы, и той-терьеры. В квартире остались четыре собаки, которые, по словам хозяйки, страдают от диабета, поэтому им необходимы особенные медикаменты.