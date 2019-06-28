Видео: Подросток в Турции поймал выпавшую из окна маленькую девочку
В Стамбуле 17-летний уроженец Алжира Феузи Забаат совершил геройский подвиг: он поймал двухлетнюю девочку, вывалившуюся из окна второго этажа. Мать не уследила за ребенком, пока готовила еду. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Видео: Подросток в Турции поймал выпавшую из окна маленькую девочку
Сообщается, что юноша проводил время с друзьями во дворе дома. В один момент он поднял вверх голову и заметил малышку, сидевшую у окна, которая вскоре начала падать.
Парень выставил вперед руки и поймал падающего ребенка.
"Слава Богу, что мне удалось ее поймать", - сказал позднее СМИ Забаат.
Сообщается, что девочка не пострадала и чувствует себя хорошо.
Как стало известно позднее, мама девочки просто не уследила за ребенком, так как в этот момент занималась готовкой пищи. Теперь семья спасенного ребенка считает Забаата героем, хотя он и говорит, что сделал "то, что было необходимо".