Видео: Подросток в Турции поймал выпавшую из окна маленькую девочку

Сообщается, что юноша проводил время с друзьями во дворе дома. В один момент он поднял вверх голову и заметил малышку, сидевшую у окна, которая вскоре начала падать.

Парень выставил вперед руки и поймал падающего ребенка.

"Слава Богу, что мне удалось ее поймать", - сказал позднее СМИ Забаат.

Сообщается, что девочка не пострадала и чувствует себя хорошо.