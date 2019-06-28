В Детской больнице была проведена одна из самых сложных в ее истории операций

Как рассказал детский невролог Юргис Страутманис, операция была проведена ребенку чуть младше двух лет. Одно из полушарий головного мозга у малыша непоправимо повреждено и образует эпилепсию, к тому же мешая нормальному функционированию второго полушария.

Страутманис сообщил, что для того, чтобы состояние ребенка улучшилось, было необходимо отделить больное полушарие от здорового, таким образом, предотвратив эпилептические припадки и стимулируя улучшения деятельности здорового полушария.

Врач добавил, что это - одна из сложнейших операций в нейрохирургии.

Штена отметила, что гемисферотомия - очень редкий вид операции, которую необходимо проводить не чаще, чем один раз в два года. Операции данного вида проводят в раннем возрасте.

Руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня сказала, что благодаря пожертвованиям и врачам ребенок смог получить всю необходимую помощь в Детской больнице, и ему не пришлось отправляться на лечение за границу.

Дамбиня также напомнила, что в прошлом году фонд израсходовал около 100 000 евро, чтобы обеспечить пациентам возможность прооперироваться в Детской больнице, и это будет оставаться одним из приоритетов фонда.