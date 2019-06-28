В Детской больнице была проведена одна из самых сложных в ее истории операций

В Детской клинической университетской больнице впервые за время ее деятельности была проведена гемисферотомия - операция по отделению друг от друга полушарий головного мозга. Об этом агентству LETA сообщила представитель больницы Вита Штейна.
Как рассказал детский невролог Юргис Страутманис, операция была проведена ребенку чуть младше двух лет. Одно из полушарий головного мозга у малыша непоправимо повреждено и образует эпилепсию, к тому же мешая нормальному функционированию второго полушария.
Страутманис сообщил, что для того, чтобы состояние ребенка улучшилось, было необходимо отделить больное полушарие от здорового, таким образом, предотвратив эпилептические припадки и стимулируя улучшения деятельности здорового полушария.
Врач добавил, что это - одна из сложнейших операций в нейрохирургии.
Штена отметила, что гемисферотомия - очень редкий вид операции, которую необходимо проводить не чаще, чем один раз в два года. Операции данного вида проводят в раннем возрасте.
Руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня сказала, что благодаря пожертвованиям и врачам ребенок смог получить всю необходимую помощь в Детской больнице, и ему не пришлось отправляться на лечение за границу.
Дамбиня также напомнила, что в прошлом году фонд израсходовал около 100 000 евро, чтобы обеспечить пациентам возможность прооперироваться в Детской больнице, и это будет оставаться одним из приоритетов фонда.
Операцию провели нейрохирург Баселс Якубс Вебе, профессор Бертилс Риденхагс, анестезиолог реаниматолог Алексей Михеев, анестезиологическая медсестра Айя Клекмане, а также хирургические медсестры Карина Бруновска и Эгита Кветковска.