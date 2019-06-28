По русскому языку - прогресс: VISC рассказал о результатах централизованных экзаменов

В пятницу, 28 июня, VISC выдал сертификаты централизованных экзаменов 19 541 ученику.

Как рассказали в VISC, принимая во внимание, что сессия экзаменов еще продолжается, сейчас еще невозможно точно подсчитать средний результат каждого централизованного экзамена, однако, оценив в целом успехи молодежи на экзаменах, предварительно можно сделать вывод, что в этом году они существенно не отличались от прошлого учебного года.

В этом году немного выше оказался средний результат экзамена по русскому языку - 74,42%.

Статистически незначительные изменения в результатах в положительную сторону (в пределах 0,5%-1,5%), в сравнении с 2017/2018 учебным годом, наблюдаются в результатах экзаменов по английскому языку, химии и истории Латвии и мира.

На 2% ниже по сравнению с прошлым годом стал результат экзамена по физике - 37,58%.

Более подробный анализ результатов будет в начале сентября, отмечает VISC.

Отметим, что математика, латышский и иностранный язык - это обязательные экзамены, которые должны сдавать все, кто получает среднее образование.

Экзамен по математике и латышскому языку в этом году сдавали чуть более 14 000 учеников. Английский язык сдавали почти 13 000 учеников, русский язык - 2060 учеников, немецкий язык - 44 ученика, а французский лишь 15.

В этом году немного увеличилось количество учеников, которые выбрали сдать экзамен по биологии, химии и физике.