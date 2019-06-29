Новые детали убийства гражданки Латвии в Дублине: известно имя преступника

Убийство было совершено в студенческом общежитии Binary Hub. На теле женщины были обнаружены многочисленные раны от ударов ножом.

Как сообщают ирландские СМИ, в преступлении обвиняется 22-летний Валерий Лейтон, который, возможно, также является гражданином Латвии. В среду, 26 июня, он был задержан недалеко от места происшествия.

"Сегодня он предстал перед районным судом Дублина. Он отказался отвечать на вопросы в суде. С помощью переводчика он слушал судью, но свою позицию не выразил", - так описывает ситуацию The Irish Times.

На момент расследования Валерий Лейтон находится в заключении.

Судья также согласился на просьбу адвоката обвиняемого - обеспечить Лейтону медицинскую и психиатрическую помощь.

"До того как ее зарезали бедная женщина звала на помощь и громко била по дверям", - рассказал один из очевидцев журналистам.

Свидетель бежал с места происшествия и недалеко от общежития заметил двоих невооруженных полицейских.

"Оба смелых полицейских задержали мужчину, который был испачкан кровью. Они повалили его на землю и надели наручники", - рассказал очевидец. Его слова и заявления других свидетелей были подтверждены кадрами, зафиксированными камерами CCTV.