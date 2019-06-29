Сб, 29.06.2019
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Новые детали убийства гражданки Латвии в Дублине: известно имя преступника

Скайдрите Валдгейма.

ФОТО: www.facebook.com

В четверг, 28 июня, было опубликовано имя преступника, который в одном из хостелов Дублина, возможно, убил гражданку Латвии и мать троих детей Скайдрите Валдгейму. Сообщается, что убийца тоже мог быть родом из Латвии, пишет ирландское издание The Irish Times. 

Убийство было совершено в студенческом общежитии Binary Hub. На теле женщины были обнаружены многочисленные раны от ударов ножом. 

Как сообщают ирландские СМИ, в преступлении обвиняется 22-летний Валерий Лейтон, который, возможно, также является гражданином Латвии. В среду, 26 июня, он был задержан недалеко от места происшествия. 

"Сегодня он предстал перед районным судом Дублина. Он отказался отвечать на вопросы в суде. С помощью переводчика он слушал судью, но свою позицию не выразил", - так описывает ситуацию The Irish Times. 

На момент расследования Валерий Лейтон находится в заключении. 

Судья также согласился на просьбу адвоката обвиняемого - обеспечить Лейтону медицинскую и психиатрическую помощь. 

"До того как ее зарезали бедная женщина звала на помощь и громко била по дверям", - рассказал один из очевидцев журналистам.

Свидетель бежал с места происшествия и недалеко от общежития заметил двоих невооруженных полицейских. 

"Оба смелых полицейских задержали мужчину, который был испачкан кровью. Они повалили его на землю и надели наручники", - рассказал очевидец. Его слова и заявления других свидетелей были подтверждены кадрами, зафиксированными камерами CCTV. 

Следующее заседание суда состоится 5 июля. 

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