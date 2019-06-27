Ирландские СМИ: В Дублине убита 34-летняя латвийка и мать троих детей

26 июня в Дублине (Ирландия) была убита 34-летняя латвийка и мать троих детей Скайдрите Валгдейма. Об этом сообщает портал Baltic-Ireland со ссылкой на ирландские СМИ.
Издание Irish Mirror сообщает, что убийство произошло в одном из хостелов в центре города. Постоянное место жительства женщины в Ирландии было в Блессингтоне, а в хостеле она остановилась во время посещения в Дублин, сообщает портал.
Свидетели убийства рассказывают, что на женщину напал мужчина, который также остановился в хостеле. После совершения преступления мужчина попытался сбежать, однако его поймали сотрудники полиции.
Как пишет Irish Mirror, задержанный прибыл из Восточной Европы, однако его имя пока не разглашается.