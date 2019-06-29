Сб, 29.06.2019
Остальным в сборной приходится подчиняться планам и пожеланиям Алёны. Я не думаю, что это нормально. Анастасия Севастова, латвийская теннисистка

Задержаны 10 нетрезвых водителей: восемь пьяных и два под влиянием наркотиков

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны восемь автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В Рижском регионе были задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя в состоянии наркотического опьянения. В Латгале полицейские задержали двоих нетрезвых водителей, в Курземе - одного.

В пятницу, 28 июня, на латвийских дорогах стражи порядка оформили 253 протокола в связи с нарушениями скоростного режима. Больше всего таких протоколов - 79 - было оформлено в Видземе.

В общей сложности за прошедшие сутки в связи с различными нарушениями полицейские составили 599 протоколов.

За минувшие сутки на автодорогах страны произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, в 12 авариях пострадали 17 человек, однако погибших нет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ