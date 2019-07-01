Золотые погоны, автомобиль и гора Lego: кто помог Ким Чен Ыну стать "великим лидером"?

Автору книги удалось пообщаться со многими людьми, которые лично знали Кима, включая его тетю и дядю. Она также указывает, что неоднократно обращалась к властям Северной Кореи в попытке поговорить с самим Кимом, но всегда получала отказ, сообщает британская телекомпания Би-би-си.

Первые главы книги посвящены первым годам жизни Кима Чен Ына, о которых до сих пор было известно очень мало.

Би-би-си собрал некоторые из самых интересных фактов из биографии Кима Чен Ына, описанных в книге "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына".

"Маленькие принцы"

Когда Ким Чен Ыну было всего шесть лет, он уже участвовал в официальной церемонии правящей элиты Северной Кореи.

Книга описывает эпизод, в котором Ким Чен Ын вместе со своим старшим братом Кимом Чен Намом ожидают появления своего отца Кима Чен Ира в игровой комнате в резиденции управляющей семьи в Сычуани, к югу от Пхеньяна, столицы Северной Кореи.

Оба мальчика одеты в армейские рубашки детского размера - на них зеленые курточки с золотыми пуговицами и красными краями. На головах шапки от "формы", а на плечах красуются золотые звезды. Оба брата были маленькими генералами.

Когда в комнату входит отец, оба маленьких "солдата" стоят спокойно и приветствуют его.

Ким Чен Ир был очень доволен поведением своих сыновей. Настолько доволен, что весь персонал по обслуживанию дома встал в очередь, чтобы поприветствовать маленьких принцев по пути в столовую.

Страсть к технике

Уже с самого раннего возраста Ким Чен Ын обожала почти все, что было связано с техникой. Став лидером Северной Кореи, он неоднократно публично заявлял, что ему действительно нравятся самолеты и корабли.

Именно эта страсть побудила его получить лицензию пилота самолета.

В детстве Ким очень интересовался любыми механическими приборами - он хотел знать, как они работают.

Когда ему было восемь лет, он постоянно проводил эксперименты с различными механизмами, но когда у него возникали недопонимания, он мог даже среди ночи собрать инженеров и экспертов, чтобы те ответили на интересующие его вопросы.

Гора игрушек и Джеймс Бонд

Детство Кима Чен Ына совпало с одним из самых сложных периодов в истории Северной Кореи - годами голода. Однако Чен Ын и его братья ничего не знали о страданиях своих соотечественников, потому что они жили в закрытом городе Страны Чудес и не испытывали недостатка в чем либо.

У них было достаточно игровых комнат, наполненных различными игрушками и новейшими видеоиграми.

В детских комнатах было так много конструктора Lego, что им понадобилось бы несколько лет, чтобы собрать его, говорится в книге.

Его отец поручил инженерам переоборудовать автомобиль так, чтобы им мог управлять семилетний ребенок.

Мальчику также нравилось смотреть разные фильмы - особенно он любил шпионские фильмы о Джеймсе Бонде.

Диснейленд и катание на лыжах в Альпах

В 1996 году, когда Ким Чен Ыну было 12 лет, он отправился учиться в Швейцарию. На то время там уже учился его старший брат Ким Чен Чхоль.

В книге говорится, что им нравилось жить процветающей жизнью в Европе.