Золотые погоны, автомобиль и гора Lego: кто помог Ким Чен Ыну стать "великим лидером"?

Новая биография северокорейского лидера дает представление о неизвестных фактах жизни Ким Чен Ына, которого с детства готовили на роль "великого лидера". Эти факты изложены в недавней книге "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына" (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un), написанной Анной Фифилд, журналисткой из журнала The Washingron Post.