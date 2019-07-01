Золотые погоны, автомобиль и гора Lego: кто помог Ким Чен Ыну стать "великим лидером"?

Новая биография северокорейского лидера дает представление о неизвестных фактах жизни Ким Чен Ына, которого с детства готовили на роль "великого лидера". Эти факты изложены в недавней книге "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына" (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un), написанной Анной Фифилд, журналисткой из журнала The Washingron Post.
Автору книги удалось пообщаться со многими людьми, которые лично знали Кима, включая его тетю и дядю. Она также указывает, что неоднократно обращалась к властям Северной Кореи в попытке поговорить с самим Кимом, но всегда получала отказ, сообщает британская телекомпания Би-би-си.
Первые главы книги посвящены первым годам жизни Кима Чен Ына, о которых до сих пор было известно очень мало.
Би-би-си собрал некоторые из самых интересных фактов из биографии Кима Чен Ына, описанных в книге "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына".
"Маленькие принцы"
Когда Ким Чен Ыну было всего шесть лет, он уже участвовал в официальной церемонии правящей элиты Северной Кореи.
Книга описывает эпизод, в котором Ким Чен Ын вместе со своим старшим братом Кимом Чен Намом ожидают появления своего отца Кима Чен Ира в игровой комнате в резиденции управляющей семьи в Сычуани, к югу от Пхеньяна, столицы Северной Кореи.
Оба мальчика одеты в армейские рубашки детского размера - на них зеленые курточки с золотыми пуговицами и красными краями. На головах шапки от "формы", а на плечах красуются золотые звезды. Оба брата были маленькими генералами.
Когда в комнату входит отец, оба маленьких "солдата" стоят спокойно и приветствуют его.
Ким Чен Ир был очень доволен поведением своих сыновей. Настолько доволен, что весь персонал по обслуживанию дома встал в очередь, чтобы поприветствовать маленьких принцев по пути в столовую.
Страсть к технике
Уже с самого раннего возраста Ким Чен Ын обожала почти все, что было связано с техникой. Став лидером Северной Кореи, он неоднократно публично заявлял, что ему действительно нравятся самолеты и корабли.
Именно эта страсть побудила его получить лицензию пилота самолета.
В детстве Ким очень интересовался любыми механическими приборами - он хотел знать, как они работают.
Когда ему было восемь лет, он постоянно проводил эксперименты с различными механизмами, но когда у него возникали недопонимания, он мог даже среди ночи собрать инженеров и экспертов, чтобы те ответили на интересующие его вопросы.
Гора игрушек и Джеймс Бонд
Детство Кима Чен Ына совпало с одним из самых сложных периодов в истории Северной Кореи - годами голода. Однако Чен Ын и его братья ничего не знали о страданиях своих соотечественников, потому что они жили в закрытом городе Страны Чудес и не испытывали недостатка в чем либо.
У них было достаточно игровых комнат, наполненных различными игрушками и новейшими видеоиграми.
В детских комнатах было так много конструктора Lego, что им понадобилось бы несколько лет, чтобы собрать его, говорится в книге.
Его отец поручил инженерам переоборудовать автомобиль так, чтобы им мог управлять семилетний ребенок.
Мальчику также нравилось смотреть разные фильмы - особенно он любил шпионские фильмы о Джеймсе Бонде.
Диснейленд и катание на лыжах в Альпах
В 1996 году, когда Ким Чен Ыну было 12 лет, он отправился учиться в Швейцарию. На то время там уже учился его старший брат Ким Чен Чхоль.
В книге говорится, что им нравилось жить процветающей жизнью в Европе.
Братья Ким регулярно отдыхали на лучших курортах Италии, посещали парижский Диснейленд и регулярно катались на лыжах в Альпах.