В городе Валга по улицам разгуливала пара медведей. Они пришли из России

Медведей заметили в Валга в 4.34 и засняли на видео.

Около пяти-шести утра о животных сообщили члену Общества охотников Эстонии Тынису Балодису. Примерно в это же время его брат Андрес Балодис перед валгаской автобазой встретил еще одного медведя, который оттуда направился в сторону тира.

На странице Общества охотников говорится, что местные охотники сразу поняли, что речь идет о разных медведях. Также охотники беспокоились, как медведи живыми и здоровым выберутся из города в свою привычную среду обитания.

"С разгуливающим в районе автобазы и тира медведем было проще, поскольку там кусты и есть условия для укрытия, поэтому косолапый легко найдет дорогу в лес, - сказал Балодис. - Первоначально проблема была с косолапым во дворе дома одной женщины. Казалось, что в случае этого медвежонка надо применить снотворное, чтобы большое животное заснуло и его можно было транспортировать из города", - говорит охотник.

Но пока охотник с коллегами продумывали варианты, умный медведь сам нашел выход: он сделал подкоп под забором и выбрался.

Тынис Балодис медленно ехал за медведем и вывел его из города. Медведь прошел к художественной школе, миновал магазин Alko 1000 и направился в сторону Латвии.

Медведи с номерами

Охотники заметили на ушах медведей номерные знаки 1701 и 1702. Это подтверждает, что речь идет о выпущенных откуда то медведях.

Балодис сообщил о медведях исследователям дикой природы, но у них нет информации о пронумерованных медведях. После этого по поводу медведей спросили у охотников из Латвии, у которых также не было никакой информации.

Далее обратились к российским охотникам и узнали, что речь идет о выпущенных в Псковской области медведях, которых зовут Поля и Проша.

По словам Тыниса Балодиса, кажется, что для всех история закончилась благополучно. Он пожелал Поле и Проше хороших приключений и надеется, что в дальнейшем они будут передвигаться в безопасной и привычной для них среде — на природе.