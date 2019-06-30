"Мне было больно спать, есть, шевелить лицом". Темникова рассказала о жутких проблемах с кожей

На вопрос, почему певица некоторое время вела затворнический образ жизни, Темникова пояснила, что это было связано с ярым неприятием себя из-за ужасных прыщей.

По ее словам, все началось полтора года назад - тогда в московском "Крокусе" случился очень сложный концерт. У команды полетела вся аппаратура, все сгорело - пришлось выступать в экстремальных условиях - буквально собирать руками технику в тот момент, когда уже стали приходить зрители. Как пояснила Елена, концерт откладывать не стали, так как была зима и не хотели заставлять ждать людей 3 часа.

"Это было сумасшествие - звукорежиссер после этого похудел на 10 кг!" - рассказала Темникова.

Сама певица после того стрессового концерта отправилась отдыхать, и именно тогда у нее появились первые проблемы с кожей.

"Появились огромные непонятные высыпания... Потом прошли. А весной я снова поехала в тур, и в конце тура на фоне стресса - они снова появились", - вспомнила Темникова.

Она поделилась, что на "Премии Муз ТВ", конечно, все заметили и стали спрашивать "Что с тобой, что случилось?".

Елена срочно пошла к всевозможным врачам, которые ее полностью обследовали.

"Это выглядело как ужасное слово фурункулы, но это были не фурункулы, их невозможно было почистить, просто какие-то шишки, закрытые, огромные - это было так противно и страшно", - описала Елена высыпания на лице.

Она тут же проверила желудочный тракт, который, по заявлению врачей, оказался как у младенца, проверила и гормональные сбои, о которых ей сказали, что можно по ней писать энциклопедию здоровья.

"Это было чудовищно, хотелось исчезнуть. Мне было больно спать, жить, есть, шевелить лицом. Была уйма дерматологов, и никто не мог помочь. При этом каждый раз мне говорили: "О, все понятно, вас просто неправильно лечили". У меня загорались глаза, я верила, что все как рукой снимет. Но дерматологи ничего сделать не смогли. Мне даже пришлось пить страшное лекарство, которое якобы помогает всем, но мне от него стало только хуже", - поделилась своим опытом певица.

В последствии у нее нашли аутоиммунное заболевание (щитовидная железа), побочным эффектом которого могут быть и проблемы с кожей.

"Я ходила как человек - воспаление. Исключила все цветное, лактозу, пшеничное, все - ничего не помогло. Я пропивала курс сильнейших антибиотиков - ничего не помогало. Я даже пропила таблетки, популярные, у которых побочный эффект - летальный исход, если пить неправильно... Мне в Швейцарии их прописали, но даже там не могли помочь", - призналась она.

Расплакавшись, Темникова рассказала, что категорически не могла себя принять с "этими шишками на лице - это было не акне, которое можно почистить, это было невозможно убрать с помощью грима. Я хотела исчезнуть".