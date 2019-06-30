"Мне было больно спать, есть, шевелить лицом". Темникова рассказала о жутких проблемах с кожей

Как уже сообщалось, гостьей популярного Youtube-канала Ирины Шихман "А поговорить?" стала певица, экс-участница группы Serebro и выпускница "Фабрики звезд" Елена Темникова. Помимо перипетий личной жизни, певица откровенно рассказала и о страшных проблемах с кожей, из-за которых её даже обвиняли в наркозависимости.
На вопрос, почему певица некоторое время вела затворнический образ жизни, Темникова пояснила, что это было связано с ярым неприятием себя из-за ужасных прыщей.
По ее словам, все началось полтора года назад - тогда в московском "Крокусе" случился очень сложный концерт. У команды полетела вся аппаратура, все сгорело - пришлось выступать в экстремальных условиях - буквально собирать руками технику в тот момент, когда уже стали приходить зрители. Как пояснила Елена, концерт откладывать не стали, так как была зима и не хотели заставлять ждать людей 3 часа.
"Это было сумасшествие - звукорежиссер после этого похудел на 10 кг!" - рассказала Темникова.
Сама певица после того стрессового концерта отправилась отдыхать, и именно тогда у нее появились первые проблемы с кожей.
"Появились огромные непонятные высыпания... Потом прошли. А весной я снова поехала в тур, и в конце тура на фоне стресса - они снова появились", - вспомнила Темникова.
Она поделилась, что на "Премии Муз ТВ", конечно, все заметили и стали спрашивать "Что с тобой, что случилось?".
Елена срочно пошла к всевозможным врачам, которые ее полностью обследовали.
"Это выглядело как ужасное слово фурункулы, но это были не фурункулы, их невозможно было почистить, просто какие-то шишки, закрытые, огромные - это было так противно и страшно", - описала Елена высыпания на лице.
Она тут же проверила желудочный тракт, который, по заявлению врачей, оказался как у младенца, проверила и гормональные сбои, о которых ей сказали, что можно по ней писать энциклопедию здоровья.
"Это было чудовищно, хотелось исчезнуть. Мне было больно спать, жить, есть, шевелить лицом. Была уйма дерматологов, и никто не мог помочь. При этом каждый раз мне говорили: "О, все понятно, вас просто неправильно лечили". У меня загорались глаза, я верила, что все как рукой снимет. Но дерматологи ничего сделать не смогли. Мне даже пришлось пить страшное лекарство, которое якобы помогает всем, но мне от него стало только хуже", - поделилась своим опытом певица.
В последствии у нее нашли аутоиммунное заболевание (щитовидная железа), побочным эффектом которого могут быть и проблемы с кожей.
"Я ходила как человек - воспаление. Исключила все цветное, лактозу, пшеничное, все - ничего не помогло. Я пропивала курс сильнейших антибиотиков - ничего не помогало. Я даже пропила таблетки, популярные, у которых побочный эффект - летальный исход, если пить неправильно... Мне в Швейцарии их прописали, но даже там не могли помочь", - призналась она.
Расплакавшись, Темникова рассказала, что категорически не могла себя принять с "этими шишками на лице - это было не акне, которое можно почистить, это было невозможно убрать с помощью грима. Я хотела исчезнуть".
На вопрос, куда теперь делись эти высыпания, Елена ответила:
"А я не знаю... Они как появились в один день, в один день они ушли. Я принимаю таблетки по щитовидной железе.
Но врачи сказали, что это моя реакция на стресс. Мне надо завязывать с профессией, жить отшельником и поливать цветочки".
В заключении истории певица отметила, что не принимала себя до января этого года, а потом смирилась с тем, что "она такая".
"Прыщи прошли, но остались шрамы - я их приняла. Такое испытание. Зачем-то это было надо", - философски заметила она.
По ее признанию, на пользу ей пошел бодипозитив в СМИ и социальных сетях с призывом принять себя, какая есть. Журналистка Ирина Шихман в ответ на признания Темниковой отметила:
"Я на тебя сейчас смотрю без ретуши и не вижу ничего кроме улыбки и искренности".
Напомним, высыпания Темниковой некоторые СМИ связали с наркотиками, что вызвало гнев артистки, и тогда она опубликовала в социальной сети Instagram пост, в котором и поделилась своими проблемами с кожей. По заверению певицы, она и наркотики - две разных планеты, она никогда ничего не употребляла и совсем не разбирается в этой теме.
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spletnik.ru написал вчера, что я наркоманка (кокосовая, как разнесли другие) и от этого у меня прыщи. Около месяца назад в различных телеграмм каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Раз уж Сплетник так переживает за причину возникновения прыщей, скажу. У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть всё в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. Про «кокос». Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку – просто смешно. Я даже алкоголя противник. Ребята из Сплетника (и не только), во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской «опубликовано пользователем сайта». В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям… стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи? Люди… Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой. Моим поклонникам: не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Всем здоровья и милосердия.
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Листай backstage. Выбери самую классную фотку. А я поздравляю свою🐱команду с премьерой клипа #Говорила. Финал нашей трилогии. Кто не видел ещё - ссылка в шапке профиля. А когда посмотришь, не забудь оставить комментарий на YouTube❤️. Всем пис. И берегите свою лав. #темникова #temnikova