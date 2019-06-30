"Это реальные события": Алибасов отрицает, что история с отравлением - это спектакль

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин дал интервью, в котором заявил, что в истории с отравлением они действовали по "законам драматургии" и давали прессе то, что она хотела.

"Это реальные события, все доказательства есть", — сказал журналистам Горжанкин.

Ранее доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил СМИ, что продюсер не мог бы так быстро оправиться, ведь те ожоги пищевода, которые получил Алибасов, должны были полностью разрушить его тканей, что привелобы к операции.

Но Бари Алибасов категорически отрицает пиар-акцию.

"Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!", - сказал он на канале НТВ.

На программе лгал, что пришел на телевидение впервые после отравления, ведь ранее он побывал уже на другом телеканале.

Музыкант Юрий Лоза также уверен, что Алибасов умело "манипулирует прессой". Он отметил, что давно знаком с продюсером и это вполне в его стиле.

Напомним, 4 июня стало известно об отравлении продюсера жидкостью для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейший ожог желудка. Теперь он лечится дома. После медикаментозной комы у продюсера была потеря памяти, но он постепенно вспоминает все больше и больше деталей своей биографии.