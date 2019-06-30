Суббота глазами полиции: обворованы три квартиры, угнаны два автомобиля, 57 ДТП

В Рижском регионе, Видземе и Земгале было зарегистрировано по одной квартирной краже. В Рижском регионе и Земгале было угнано по одному автомобилю.

Кроме того, в Рижском регионе и Земгале в субботу было украдено по два велосипеда, по одному велосипеду было украдено в Курземе и Латгале, свидетельствует обобщенная статистика Госполиции.

Помимо этого за прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 12 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель в состоянии наркотического опьянения.

В Рижском регионе были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, употребивший наркотики. В Курземе и Видземе полицейские задержали по два водителя в состоянии алкогольного опьянения, в Земгале был остановлен один нетрезвый водитель.

В субботу стражи порядка оформили 270 протоколов в связи с нарушением скоростного режима. Больше всего таких протоколов - 72 - было оформлено в Рижском регионе.

В общей сложности за прошедшие сутки полицейские оформили 506 протоколов об административных нарушениях.