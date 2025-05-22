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В Вашингтоне застрелены двое сотрудников посольства Израиля

Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

В результате стрельбы у Еврейского музея в Вашингтоне вечером в среду, 21 мая, были убиты двое сотрудников посольства Израиля, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Музей находится недалеко от здания Федерального бюро расследований (ФБР).

Представитель Израиля в ООН Данни Данон заявил, что стрельба является  "отвратительным актом антисемитского терроризма".

"Мы уверены, что власти США решительно привлекут к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением", - написал Данон на платформе X. - "Израиль продолжит действовать решительно для защиты своих граждан по всему миру."

Американские власти подтвердили, что стрелок был задержан.

Во время задержания убийца выкрикнул: "Свободу Палестине!"

Галерея: Стрельба в Вашингтоне

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