В крупнейших вузах Латвии обучение станет дороже

В Рижском университете им. Страдыня, Латвийском университете и Рижском техническом университете подняли плату за обучение в 2019/2020 учебном году.
В основном, повышение платы за обучение произошло, после того, как высшие учебные заведения рассмотрели размеры госфинансирования и запланированные инвестиции, а также после оценки себестоимости обучения.
"Плата за обучение в РСУ была пересмотрена в среднем на 12% для шести учебных программ. Для двух фармацевтических программ второго уровня плата за обучение была пересмотрена более существенно с учетом выделенного финансирования из государственного бюджета и запланированных инвестиций в оборудование и инфраструктуру. Однако у большей части тех программ, где поменялась оплата, она изменена в среднем на 5%", - пояснил агентству LETA директор департамента коммуникаций университета им. Страдыня Эдийс Шауэрс.
В свою очередь, в следующем академическом году в Латвийском университете плата за обучение повысится для студентов первого курса очного обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Об этом агентству LETA сообщила представитель департамента коммуникаций и инноваций уинверситета Синдия Иесалниеце. Плата за обучение не поменяется в области с фиксированной платой, например, изменения не затронут сферу гуманитарных наук, компьютерных наук, биологии.
Относительно самое большое повышение платы будет за учебу по медицинским программам. Согласно ее словам, в учебном заведении пришли к выводу, что нужно больше вложений в инвентарь, лаборатории и технологии.
В высшей школе Turība плата за обучение остается неизменной, заявил агентству LETA ее представитель.
В Латвийском сельскохозяйственном университете плата за обучение осталась прежней, за исключением одной программы, где плата увеличилась всего на 1%. Об этом сообщила представитель университета Лана Янмере.
В Рижском техническом университете подорожание затронуло небольшую часть программ, и оно было утверждено сенатом вуза еще в апреле, сообщил проректор РТУ Улдис Суковскис. Согласно его словам, решение принято, чтобы покрыть издержки (коммунальные расходы и покупку информационных технологий). Повышение составляет около 50 евро в год.