В крупнейших вузах Латвии обучение станет дороже

В основном, повышение платы за обучение произошло, после того, как высшие учебные заведения рассмотрели размеры госфинансирования и запланированные инвестиции, а также после оценки себестоимости обучения.

"Плата за обучение в РСУ была пересмотрена в среднем на 12% для шести учебных программ. Для двух фармацевтических программ второго уровня плата за обучение была пересмотрена более существенно с учетом выделенного финансирования из государственного бюджета и запланированных инвестиций в оборудование и инфраструктуру. Однако у большей части тех программ, где поменялась оплата, она изменена в среднем на 5%", - пояснил агентству LETA директор департамента коммуникаций университета им. Страдыня Эдийс Шауэрс.

В свою очередь, в следующем академическом году в Латвийском университете плата за обучение повысится для студентов первого курса очного обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Об этом агентству LETA сообщила представитель департамента коммуникаций и инноваций уинверситета Синдия Иесалниеце. Плата за обучение не поменяется в области с фиксированной платой, например, изменения не затронут сферу гуманитарных наук, компьютерных наук, биологии.

Относительно самое большое повышение платы будет за учебу по медицинским программам. Согласно ее словам, в учебном заведении пришли к выводу, что нужно больше вложений в инвентарь, лаборатории и технологии.

В высшей школе Turība плата за обучение остается неизменной, заявил агентству LETA ее представитель.

В Латвийском сельскохозяйственном университете плата за обучение осталась прежней, за исключением одной программы, где плата увеличилась всего на 1%. Об этом сообщила представитель университета Лана Янмере.