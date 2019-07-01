В парке Узварас планируют установить колесо обозрения

Рижская дума планирует организовать аукцион на право застройки участка на ул. Ранькя дамбис в парке Узварас, чтобы найти предприятие, которое установит здесь панорамное колесо, сообщили агентству LETA в думе.
Как рассказала замдиректора думского департамента собственности Бенита Прикаша, на аукцион планируется выставить участок площадью 5700 кв. м на перекрестке улиц Ранькя дамбис и Слокас.
Права застройки дума предложит сроком на 30 лет. Высота колеса составит не более 60 метров.
Установка панорамного колеса в Риге обсуждалась неоднократно, например, в свое время его хотели открыть на Эспланаде, но дума такую инициативу не поддержала.
"Устанавливать на Эспланаде колесо, которое будет выше православной церкви и памятника Свободы, на мой взгляд, неправильно. Но в Пардаугаве с архитектурной и градостроительной точки зрения это допустимо", - заявил и.о. председателя думы Олег Буров.