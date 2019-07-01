В парке Узварас планируют установить колесо обозрения

"Устанавливать на Эспланаде колесо, которое будет выше православной церкви и памятника Свободы, на мой взгляд, неправильно. Но в Пардаугаве с архитектурной и градостроительной точки зрения это допустимо", - заявил и.о. председателя думы Олег Буров.