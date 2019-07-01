Репортаж из Юрмалы: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми поздоровались с морем!

Как обычно, жить они будут на вилле в Юрмале, которую арендуют уже не первый год. Именно туда родители с детьми и отправились сразу с железнодорожного вокзала латвийской столицы. А добравшись до апартаментов - поспешили на пляж.

Глава семейства Максим Галкин известен своей любовью к видеосъемке, а потому, естественно, запечатлел на камеру первый выход к морю в Юрмале в этом сезоне.

"Поздоровались с морем!" - так лаконично подписал шоумен ролик, которым тут же поспешил поделиться с подписчиками в Instagram.