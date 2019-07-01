Репортаж из Юрмалы: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми поздоровались с морем!
Как уже сообщал Русский TVNET, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними близнецами Гарри и Лизой - прибыли на отдых в Латвию. На фан-странице популярных артистов появились фото и видео прибытия звездного семейства в Ригу.
Как обычно, жить они будут на вилле в Юрмале, которую арендуют уже не первый год. Именно туда родители с детьми и отправились сразу с железнодорожного вокзала латвийской столицы. А добравшись до апартаментов - поспешили на пляж.
Глава семейства Максим Галкин известен своей любовью к видеосъемке, а потому, естественно, запечатлел на камеру первый выход к морю в Юрмале в этом сезоне.
"Поздоровались с морем!" - так лаконично подписал шоумен ролик, которым тут же поспешил поделиться с подписчиками в Instagram.
Стоит отметить, что даже сильный ветер, который сегодня поднялся на побережье, никак не сказался на настроении автора видео, его супруги и их очаровательных малышей. Мило получилось, немного озорно и очень позитивно!