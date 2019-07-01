Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми приехали в Ригу

На фан-странице популярных российских артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились видео и фотографии прибытия звездной четы в Ригу.
Традиционно Примадонна с супругом прибыла на специальном вагоне, который был прицеплен к составу, следовавшему по маршруту Москва-Рига.
Как и раньше, звезды прибыли в Ригу тайно, поэтому на перроне нет толпы поклонников.
В Москве к вагону артистов привез шофер на черном автомобиле.
Как и все предыдущие годы, Алла Пугачева и Максим Галкин будут жить в Юрмале. Каждое они арендуют одну и ту же виллу в Булдури. Здесь же находится и дом Лаймы Вайкуле. Кроме того, рядом живут и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, недавно в Юрмалу приехал певец и композитор Игорь Николаев.
Скорее всего приезд звездной четы связан с сольным выступлением Максима Галкина 12 июля в Дзинтари, а также стремительно приближающимся ежегодным фестивалем Laima Rendezvous Jurmala.