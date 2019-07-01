Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми приехали в Ригу

Как и все предыдущие годы, Алла Пугачева и Максим Галкин будут жить в Юрмале. Каждое они арендуют одну и ту же виллу в Булдури. Здесь же находится и дом Лаймы Вайкуле. Кроме того, рядом живут и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, недавно в Юрмалу приехал певец и композитор Игорь Николаев.