Пн, 1.07.2019
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Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми приехали в Ригу

ФОТО: ahttps://www.instagram.com/alla_orfey//alla_pugacheva_forum/ коллаж Русский TVNET

На фан-странице популярных российских артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились видео и фотографии прибытия звездной четы в Ригу. 

Традиционно Примадонна с супругом прибыла на специальном вагоне, который был прицеплен к составу, следовавшему по маршруту Москва-Рига. 

Как и раньше, звезды прибыли в Ригу тайно, поэтому на перроне нет толпы поклонников. 

В Москве к вагону артистов привез шофер на черном автомобиле. 

Как и все предыдущие годы, Алла Пугачева и Максим Галкин будут жить в Юрмале. Каждое они арендуют одну и ту же виллу в Булдури. Здесь же находится и дом Лаймы Вайкуле. Кроме того, рядом живут и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, недавно в Юрмалу приехал певец и композитор Игорь Николаев. 

Скорее всего приезд звездной четы связан с сольным выступлением Максима Галкина 12 июля в Дзинтари, а также стремительно приближающимся ежегодным фестивалем Laima Rendezvous Jurmala. 

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