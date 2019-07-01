В Карсавском крае вспыхнуло торфяное болото. Пожар может перекинуться через границу с Россией

Вызов был получен в 15.43. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит торф, сгруженный на деревянные поддоны, а также горы торфа - образовалось сильное задымление, и из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось в сторону леса.

В тушении пожара повышенной сложности задействовали 30 пожарных и 10 специализированных машин, а также транспортные средства Государственной службы леса, технику и ресурсы Latvijas dzelzceļš.

Также привлекли и вертолет Национальных вооруженных сил, а для контроля местности - вертолет Погранохраны.

Отмечается, что работы по тушению осложнил ветер, а также нехватка мест для набора воды.

Помимо этого, всего в 4 км - граница с Россией, и пожар может распространиться и на территорию соседнего государства. Российским службам информация о пожаре уже передана.

По словам председателя Карсавской краевой думы Инары Силицкой, пламя на болоте частично ограничено, но оно уже перекинулось на расположенный рядом лес.

В Службе леса в свою очередь говорят, что задымление настолько сильное, что сложно сказать, перекинулся ли огонь на лес.

Позднее стало известно, что пламя охватило 20 га, из которых 14 га торфа и приблизительно 6 га леса.

В случае необходимости рассматривается эвакуация местных. Жителям напоминают, что необходимо закрывать окна, а если задымление настолько сильное, что вызывает проблемы со здоровьем, необходимо звонить 112.