В Карсавском крае вспыхнуло торфяное болото. Пожар может перекинуться через границу с Россией

В понедельник после обеда в Карсавском крае вспыхнул масшабный пожар на торфяном болоте, подтвердила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.
Вызов был получен в 15.43. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит торф, сгруженный на деревянные поддоны, а также горы торфа - образовалось сильное задымление, и из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось в сторону леса.
В тушении пожара повышенной сложности задействовали 30 пожарных и 10 специализированных машин, а также транспортные средства Государственной службы леса, технику и ресурсы Latvijas dzelzceļš.
Также привлекли и вертолет Национальных вооруженных сил, а для контроля местности - вертолет Погранохраны.
Отмечается, что работы по тушению осложнил ветер, а также нехватка мест для набора воды.
Помимо этого, всего в 4 км - граница с Россией, и пожар может распространиться и на территорию соседнего государства. Российским службам информация о пожаре уже передана.
По словам председателя Карсавской краевой думы Инары Силицкой, пламя на болоте частично ограничено, но оно уже перекинулось на расположенный рядом лес.
В Службе леса в свою очередь говорят, что задымление настолько сильное, что сложно сказать, перекинулся ли огонь на лес.
Позднее стало известно, что пламя охватило 20 га, из которых 14 га торфа и приблизительно 6 га леса.
В случае необходимости рассматривается эвакуация местных. Жителям напоминают, что необходимо закрывать окна, а если задымление настолько сильное, что вызывает проблемы со здоровьем, необходимо звонить 112.
Согласно информации думы, здесь добычей торфа занимается компания RT Būve, связаться с которой пока не удалось.