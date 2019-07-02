В Тукумсе дорожный полицейский украл у пьяного водителя магнитолу ценой 30 евро

На досудебном следствии и на суде владелец автомобиля свидетельствовал, что летом 2017 года обменял мотороллер на автомобиль Mazda, в который установил приобретенную в ломбарде автомагнитолу Pioneer стоимостью 30 евро.

Когда сотрудники полиции остановили водителя и потребовали провести проверку на алкоголь, он сделать это отказался. Водитель признался, что пил и у него нет водительских прав. Приехали другие полицейские и доставили задержанного в участок. Позднее он узнал от стражей порядка, что у него украдена магнитола, по поводу чего он написал заявление.

Полицейский следователь, которая прибыла на место задержания водителя, рассказала на суде, что во время осмотра машины коллега Артур сначала спросил, успели ли уже зафиксировать магнитолу.

Получив отрицательный ответ, он без разрешения открыл дверь со стороны пассажира и взял магнитолу со словами "она ему все равно не будет нужна". Инспектор указала, что так делать нельзя и попросила положить вещь обратно, однако коллега распоряжение проигнорировал.

Вернувшись в участок, следователь еще раз обратилась к коллеге, призвав вернуть магнитолу, на что получила ответ, чтобы успокоилась. На следующий день следователь сообщила о произошедшем руководству, которое обратилась в Службу внутренней безопасности, отмечает Latvijas Avīze.

Полицейский Артур своей вины не признал. Поего словам, он взял магнитолу и положил в бардачок служебного автомобиля, чтобы не допустить, чтобы кто-то ее украл.

Вернувшись в участок, он перенес магнитолу в свой кабинет. Полицейский думал, что в этот или другой день коллеги у него магнитолу заберут. Сообщение об изъятом предмете он не написал.

По информации издания, в полиции ему сказали, что магнитолу надо вернуть, на что он ответил, что, конечно, сделает это. Однако предмет был изъят у него в квартире через четыре дня. Артур сказал, что не знал, где полиция хранит изъятые вещи.

Суд приговор полицейского к четырем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ему нужно компенсировать государству 705 евро, потраченные на адвоката.