Платье дня: Николь Кидман в Венеции - яркий шик цвета фуксии!
Австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман предстала на красной дорожке одного из премьерных показов 65-го кинофестиваля в Венеции в платье-миди с открытыми плечами яркого оттенка фуксии.
Наряд прекрасно подчеркнул стройность 52-летней звезды, ее природную аристократическую бледность, а также безупречный цвет волос.
Дополнили модный образ обворожительной блондинки открытые алые босоножки, а в макияже она предпочла подчеркнуть губы блеском. Красота!
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