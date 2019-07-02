Вт, 2.07.2019
Самое же интересное вот что: однозначно о "сдавшейся Европе" говорят лишь прокремлевские медиа. Иван Пауков, комментатор TVNET, о ситуации в ПАСЕ

Платье дня: Николь Кидман в Венеции - яркий шик цвета фуксии!
И ослепительный блонд...

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

Австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман предстала на красной дорожке одного из премьерных показов 65-го кинофестиваля в Венеции в платье-миди с открытыми плечами яркого оттенка фуксии.

Наряд прекрасно подчеркнул стройность 52-летней звезды, ее природную аристократическую бледность, а также безупречный цвет волос.

Дополнили модный образ обворожительной блондинки открытые алые босоножки, а в макияже она предпочла подчеркнуть губы блеском. Красота!

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

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