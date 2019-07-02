Платье дня: Николь Кидман в Венеции - яркий шик цвета фуксии!

Австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман предстала на красной дорожке одного из премьерных показов 65-го кинофестиваля в Венеции в платье-миди с открытыми плечами яркого оттенка фуксии.