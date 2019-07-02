Вниманию пассажиров: ограничат движение поездов в сторону Тукумса

Чтобы во время ремонта любой желающий мог достичь своей цели, на участке между Кереми и Тукумсом будет организовано движение автобусов. На каждый поезд будет два автобусных рейса - один, чтобы по пути произвести смену пассажиров на каждой остановке поезда, и второй - экспресс, который будет останавливаться только на конечной станции.