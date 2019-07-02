Вт, 2.07.2019
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Вниманию пассажиров: ограничат движение поездов в сторону Тукумса

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с запланированным ремонтными работами железнодорожной инфраструктуры в среду, 3 июля, и в пятницу, 5 июля, будет частично ограничено движение поездов на участке Кемери-Тукумс 2, сообщает агентство LETA.

В среду, 3 июля, на данном участке не будут курсировать 18 рейсов, а в пятницу, 5 июля, - 16 рейсов.

Чтобы во время ремонта любой желающий мог достичь своей цели, на участке между Кереми и Тукумсом будет организовано движение автобусов. На каждый поезд будет два автобусных рейса - один, чтобы по пути произвести смену пассажиров на каждой остановке поезда, и второй - экспресс, который будет останавливаться только на конечной станции.

В автобусах будут действовать приобретенные билеты Pasažieru vilciens и проездные. Вместе с пассажирами в автобусах поедут и кондукторы.

Ремонтные работы предусмотрены и 18 и 19 июля, изменения в графике движения будут опубликованы 9 июля.

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