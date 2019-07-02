Вт, 2.07.2019
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Очевидец про труп, выпавший из самолета: "Случилось бы это на несколько секунд позже, то он бы упал в толпу"

Самолет. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Житель Лондона 30 июня нашел в своем саду труп человека, выпавший из отделения самолета для шасси, об этом сообщает. Прибывшие на место происшествия стражи порядка пришли к выводу, что труп выпал из отделения для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways.

Труп был найден 30 июня в Клэпхеме после полудня. В настоящее время полиция пытается выяснить личность погибшего. 

Владелец сада, нашедший труп, незамедлительно сообщил об этом в полицию. Тело упало в метре от мужчины, пока тот принимал солнечные ванны во дворе. 

Сосед, пожелавший остаться анонимным в СМИ, сказал, что он услышал "шлепок", он посмотрел с окна верхнего этажа, откуда заметил тело, которое неподвижно лежало на земле.

"Я вышел наружу и увидел соседа, он дрожал от шока", - рассказал сосед. 

"Если бы это случилось на несколько секунд позже, то он бы приземлился в толпе людей. Мои дети вышли во двор через 15 минут после падения [трупа]", - рассказал сосед.

Как уже сообщалось, полиция предполагает, что, скорее всего, человек пытался нелегально попасть в Великобританию из Кении.

"Длина полета составляет 6 480 километров, он занимает восемь часов и 50 минут. К сожалению, человек в этом случае умер. Мы выражаем соболезнования", - заявил представитель авиакомпании.

Это уже не первая смерть такого рода.

В июне 2015 года человек был найден на крыше дома.  В свою очередь еще два смертельных случая были зафиксированы, когда двое людей пытались прицепиться к самолету авиакомпании British Airways.

Подобный случай произошел и в 2012 году, когда в отделении для шасси самолета был найден труп человека.

Даже если долететь до пункта назначения получится, организм пострадает от переохлаждения и нехватки кислорода.

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