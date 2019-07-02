Житель Лондона нашел в своем саду труп человека, выпавший из самолета

Владелец сада, нашедший труп, незамедлительно сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка пришли к выводу, что труп выпал из отделения для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда транспортное средство готовилось приземлиться в аэропорту Хитроу.

В отделении для шасси были найдены сумка, бутылки с водой и еда.

Полиция предполагает, что скорее всего человек пытался нелегально попасть в Великобританию из Кении.

"Длина полета составляет 6 480 километров, он занимает восемь часов и 50 минут. К сожалению, человек в этом случае умер. Мы выражаем соболезнования", - заявил представитель авиакомпании.

Отметим, что это уже не первая смерть такого рода.

В июне 2015 года человек был найден на крыше дома. В свою очередь еще два смертельных случая были зафиксированы, когда двое людей пытались прицепиться к самолету авикомпании British Airways.