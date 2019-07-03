"Ценой своих жизней выполнили трудную задачу": Шойгу рассказал подробности гибели подводников

По словам министра, первым из горящего отсека глубоководного аппарата подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу на совещании по расследованию причин пожара на борту аппарата в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

При этом он не уточнил, скольким морякам удалось выжить.

Шойгу отметил, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам, пишет Корреспондент.net.

Погибших моряков предложили похоронить рядом с экипажем "Курска" на Серафимовском кладбище в Петербурге, со ссылкой на местный клуб моряков-подводников, которому ВМФ России поручил подыскать место для захоронения, пишет "Медуза". Окончательное решение примут родственники жертв аварии.

Позднее министерство обороны России опубликовало имена и звания 14 погибших офицеров-подводников. Среди них - семь капитанов 1-го ранга, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник. Двое из погибших - Герои России: Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России

Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России

Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга

Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга

Константин Иванов, капитан 1-го ранга

Денис Опарин, капитан 1-го ранга

Константин Сомов, капитан 1-го ранга

Александр Авдонин, капитан 2-го ранга

Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга

Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга

Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга

Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга

Михаил Дубков, капитан-лейтенант

Александр Васильев, подполковник медицинской службы

О количестве выживших по-прежнему официальной информации нет.

Сообщается, что министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки вернуть подлодку в строй. В то же время, до сих пор нет официальной информации о типе пострадавшего аппарата.

По неофициальным данным, это была либо атомная подводная станция "Лошарик" (АС-12), либо подводная лодка, которая является носителем такой станции — БС-64 "Подмосковье" или БС-136 "Оренбург", отмечает "Медуза".

О причинах пожара также не сообщается. Опрошенные изданием эксперты высказались следующим образом:

"Почему там был такой представительный состав - неизвестно, мы упираемся в гостайну. Хотя мне и не кажется, [что] состав экипажа [был] слишком высокопоставленный. В некоторых структурах, например, самое младшее звание - полковник", - отметил бывший сотрудник Генштаба ВС РФ, сейчас - военный обозреватель "Газеты.ру" Михаил Ходаренок.

"Это могло быть испытание, какие-то пусковые работы, [проверка] нового оборудования. Когда идут такие работы помимо штатного экипажа бывает много дополнительного народа. Никаких других миссий в Баренцевом море для корабля нет", - высказался военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

"Речь идет о совершенно секретной воинской части, которая формируется исходя не из общих соображений, существующих в Российской армии. Потому что капитан 1-го ранга - это должность старшего офицера. Обычно люди в такой должности командуют или атомной подводной лодкой, или большим атомным крейсером и так далее. Все это указывает на необычный [характер] этой воинской части", - заявил военный обозреватель Александр Гольц.

"Это красиво называется научной деятельностью. Но на самом деле [такие] глубоководные погружения, конечно, не являются чистой наукой. Это [может быть] сбор информации, — грубо говоря, они [военные] собирают все, что лежит на дне морском", - добавил он.