В пожаре на российской подлодке погибли семь капитанов первого ранга и два героя России

Среди 14 человек, погибших во время пожара на российской подлодке, семеро - капитаны первого ранга, а также два человека, которым была присвоена высшая государственная награда - звание героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Напомним, пожар на подводной лодке, задачей которой было исследовать глубины океаны для нужд российского военного флота, произошел в понедельник во время проведения батиметрических измерений в российских территориальных водах.
"Это большая потеря для флота и всей армии", - прокомментировал произошедшее Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Почему на подлодке одновременно находились минимум семь капитанов первого ранга, пока неизвестно, пишет Meduza.
В свою очередь газета "Коммерсант" отмечает, что пять моряков, пострадавших во время пожара, были доставлены в больницу.
Всего на подводной лодке находились 25 человек, сообщает "Коммерсант".
Путин также подтвердил, что пожар произошел на глубоководном научном исследовательском аппарате военно-морских сил.
Тип подводной лодки официально еще не назван. Однако как сообщили РБК и "Новая газета" - в происшествие вовлечена атомная подводная лодка-подводная станция "Лошарик" ("АС-12").