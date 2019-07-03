Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

В пожаре на российской подлодке погибли семь капитанов первого ранга и два героя России

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Море. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Среди 14 человек, погибших во время пожара на российской подлодке, семеро - капитаны первого ранга, а также два человека, которым была присвоена высшая государственная награда - звание героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, пожар на подводной лодке, задачей которой было исследовать глубины океаны для нужд российского военного флота, произошел в понедельник во время проведения батиметрических измерений в российских территориальных водах.

"Это большая потеря для флота и всей армии", - прокомментировал произошедшее Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Почему на подлодке одновременно находились минимум семь капитанов первого ранга, пока неизвестно, пишет Meduza.

В свою очередь газета "Коммерсант" отмечает, что пять моряков, пострадавших во время пожара, были доставлены в больницу.

Всего на подводной лодке находились 25 человек, сообщает "Коммерсант".

Путин также подтвердил, что пожар произошел на глубоководном научном исследовательском аппарате военно-морских сил.

Тип подводной лодки официально еще не назван. Однако как сообщили РБК и "Новая газета" - в происшествие вовлечена атомная подводная лодка-подводная станция "Лошарик" ("АС-12").

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