В пожаре на российской подлодке погибли семь капитанов первого ранга и два героя России

Напомним, пожар на подводной лодке, задачей которой было исследовать глубины океаны для нужд российского военного флота, произошел в понедельник во время проведения батиметрических измерений в российских территориальных водах.

"Это большая потеря для флота и всей армии", - прокомментировал произошедшее Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Почему на подлодке одновременно находились минимум семь капитанов первого ранга, пока неизвестно, пишет Meduza.

В свою очередь газета "Коммерсант" отмечает, что пять моряков, пострадавших во время пожара, были доставлены в больницу.

Всего на подводной лодке находились 25 человек, сообщает "Коммерсант".

Путин также подтвердил, что пожар произошел на глубоководном научном исследовательском аппарате военно-морских сил.