Чт, 4.07.2019
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Не как VIP-персоны: Пугачева и Галкин с детьми на концерте балета Аллы Духовой в Юрмале
В объективе TVNET

Foto: Ieskats Allas Duhovas baleta izrādē "Todes"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как уже сообщал Русский TVNET, вечером 3 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале с традиционным большим концертом выступил прославленный российский балет "Тодес" под руководством Аллы Духовой. В числе многочисленных гостей зрелищного шоу были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, которые отдыхают сейчас в Юрмале.

Если в прошлом году на концерте Светланы Лободы в Юрмале звездная пара наблюдала за шоу с террасы кафе, то на сей раз

Примадонна российской эстрады и шоумен с детьми заняли места во втором ряду зала, при этом малыши расположились на коленях у родителей: Гарри - у папы, а Лиза - у мамы.

По кадрам, которые удалось снять фотографу TVNET Янису Шкапарсу, можно заметить, что все семейство с большим интересом наблюдало за происходящим на сцене. 

Одеты при этом они были стильно, но скромно - по-спортивному.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Больше фото с концерта балета Аллы Духовой "Тодес" в Юрмале смотрите в нашей галерее!

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