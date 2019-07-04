5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
Что такое интуиция? На самом деле это чувство, которое позволяет нам успешно справляться с жизненными ситуациями, когда рациональность оказывается бессильной. Кроме того, благодаря интуиции мы можем видеть нечто такое, что другие обычно не замечают.
Принято полагать, что интуиция напрямую связана с духовной жизнью человека. Это некий еле слышный внутренний голос, направляющий в нужную сторону.
По сути, это наше неосознанное знание о том, что стоит и не стоит делать, куда нужно и не нужно идти, несмотря на все планы.
При этом мы, увы, часто игнорируем это направляющее чувство, что порой приводит к катастрофическим последствиям.
По мнению астрологов, существуют пять знаков Зодиака, интуитивные способности представителей которых развиты больше, чем у других.
Рак
Даже если представители этого знака не понимают, как им быть дальше, они всегда могут рассчитывать на собственную интуицию, которая им подскажет, что правильно, а что - нет. С помощью интуиции Раки способны управлять своими чувствами.
Рыбы
Люди, родившиеся под знаком Рыб, способны выплывать на поверхность даже тогда, когда они находятся в большой опасности. Они очень легко заводят друзей, а интуитивные способности позволяют им читать намерения даже самых скрытных личностей.
При этом Рыбы стараются избегать людей, общение с которыми доставляет им дискомфорт. Они любят жить своей уютной жизнью, которая полностью защищена от неприятностей внешнего мира. И стараются оградить себя от любого негатива и людей, от которых он исходит.
Скорпион
Поскольку их символом является Скорпион, а управляет ими Плутон, люди этого знака зодиакального круга определенно обладают даром видеть сквозь темноту, чем удивляют окружающих.
Человек, родившийся под знаком Скорпиона, способен легко и быстро чувствовать ложь, несмотря на все попытки других людей скрыть ее.
Он всегда будет знать правду. Обмануть его просто невозможно.
Водолей
Представители этого знака отличаются невероятной и необъяснимой связью с Вселенной, благодаря чему отличаются особой восприимчивостью. Кроме того, они обладают самым высоким уровнем интуиции.
Даже в состоянии гнева, когда Водолеи принимают весьма импульсивные решения, их выбор оказывается очень правильным и сделанным в нужное время.
Близнецы
Близнецы обладают высокой степенью социализации, и их интуиция всегда точно подсказывает, что им нужно сказать, чтобы успокоить другого человека.
Представители данного знака Зодиака отличаются способностью предугадывать слова своего собеседника, без усилий заканчивая произносимые им фразы.
Это разносторонние люди, чья развитая интуиция помогает им выбирать правильную модель поведения в любой ситуации, в которой они оказываются.
Оригинал статьи: The 5 Zodiac Signs That Have The Strongest Intuition.