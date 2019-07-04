Кому и когда не стоит есть творог?
Несмотря на то, что творог относится к числу полезнейших продуктов питания, у него имеются определенные противопоказания.
Проблемы со здоровьем. В некоторых случаях врачи рекомендуют ограничить употребление творога или даже полностью исключить его из рациона.
Вот показания, при которых есть творог не стоит:
- Наличие атеросклероза
- Непереносимость лактозы
- Некоторые формы болезней ЖКТ
- Проблемы с работой почек
Продукт сомнительного качества. В составе творога не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов - только закваска и молоко. На поверхности продукта не должно быть сыворотки или желтизны.
Если на упаковке указан срок годности более 7 дней, значит - в нем присутствуют консерванты.
Обезжиренный творог. Такой продукт ассоциируется со всем диетическим, но исследования показывают, что существенной пользы обезжиренный творог не приносит. Творог обеспечивает организм кальцием и витамином D, но для этого в нем должен быть жир.
Наиболее сбалансированным эксперты признают творог жирностью 9%, но вписывается в здоровый рацион и 5-процентный.
Творог по утрам. Согласно рекомендациям диетологов, творог не стоит есть по утрам. Для поддержания стройности его лучше употреблять во второй половине дня. Дело в том, что
содержащийся в твороге белок долго усваивается, и если съесть его утром, то как раз к позднему вечеру разыграется аппетит.