Место, где можно дать волю всему своему разврату! Место, где секреты совместно хранятся за масками, кружевами и атласными простынями. Место, где текут реки самого дорогого шампанского и находятся самые красивые люди планеты. Место, где согласие на самые сокровенные фантазии ценится на вес золота! Как описывает этот элитарный клуб фантазий одна журналистка - "я тогда попала в фильм Кубрика "С широко закрытыми глазами" - в настоящее святилище секса, где царят ритуалы и утонченность". Что это за элитный клуб, куда пускают только избранных? Да и как там отказывают гостю, даже если он готов заплатить 75 000 за вступление в это общество? Время узнать об этом тайном обществе и элитных развлечениях!
"Я нахожусь в святилище секретной секс-вечеринки SNCTM, и это захватывающая картина. Дресс-код - мужчины в смокингах и женщины в лифчиках La Perla, подвязках и на высоких каблуках. Все носят маски. Это мир, полный фантазий, как бы Cirque du Soleil встречается с модным шоу Victoria's Secret. Я попросила у хозяина клуба приглашение. После обещания не раскрывать место проведения вечеринки и личности каких-либо "знаменитостей из списка категории А", занимающихся сексом на вечеринке, меня пригласили - и мне как журналисту не нужно было проходить сложный процесс подачи заявки", - пишет Анка Радакович. Далее - реальный опыт журналистки на секс-вечеринке: было горячо!
Что такое SNCTM?