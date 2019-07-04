Путин встретился с папой римским: политик опоздал почти на час

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает агентство LETA.
Это уже третья встреча президента РФ с понтификом. В этот раз Ватикан он приехал в Ватикан в рамках своего десятичасового визита в Италию. У Путина также предусмотрена встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
На свою третью встречу с Франциском Путин опоздал более чем на 50 минут. Когда они встречались в 2013 году впервые, президент России опоздал на 50 минут, а 2015 году политик явился на час позже запланированного времени.
Как пишет РИА "Новости", ожидается, что на встрече будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе.