Skip to footer
Чт, 29.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

По дорогам Латвии ездят перегруженные лесовозы. Полиция наложила штрафы на 39 000 евро

Лесовоз

Государственная полиция Латвии оштрафовала три лесовозные компании более чем на 39 000 евро за превышение допустимой массы перевозимых грузов, сообщили в полиции.

Сотрудники отдела надзора за автоперевозками при проведении контроля за дорожным движением в последние недели выявили несколько перегруженных лесовозов.

В ходе фактического взвешивания транспортных средств были зафиксированы многочисленные нарушения - в общей сложности в отношении трех перевозчиков было начато 11 административных делопроизводств.

Общая сумма штрафов, назначенных компаниям, превысила 39 000 евро.

Одно из нарушений было выявлено 10 мая в Броцены, где у грузового автомобиля Scania с латвийскими регистрационными номерами, как было установлено при проверке, нагрузка на две оси составила 26,74 тонны вместо допустимых 19 тонн. 

Также установлено, что фактическая масса трехосного транспортного средства с грузом составила 36,81 тонны при допустимых 26 тоннах. Одно из транспортных средств весило 66,98 тонны вместо разрешенных 52 тонн, а масса трехосного прицепа с грузом составила 30,16 тонны при разрешенных 24 тоннах. Наконец, суммарная нагрузка на две оси прицепа составила 18,72 тонны вместо допустимых 18.

В результате было начато пять административных дел, водителю транспортного средства назначен штраф в размере 1450 евро, а компании - в размере 18 000 евро.

21 мая в Бауском крае полиция при проверке фактической массы установила, что грузовик Scania с прицепом JYKI и иностранными номерами весил 70,56 тонны, что на 18,59 тонны больше допустимого.

Кроме того, нагрузка на двухосный мост транспортного средства составила 28,50 тонны - на 10,50 тонны больше нормы, а нагрузка на двухосный мост прицепа - 22,28 тонны, что на 4,28 тонны больше допустимого.

По этим нарушениям возбуждено три административных дела. Водителю назначен штраф в размере 1500 евро, а компании - 15 000 евро.

26 мая на автодороге Инциемс - Кегумс полиция установила, что грузовик Scania с прицепом JYKI и иностранной регистрацией имел полную массу 75,72 тонны - на 23,72 тонны выше нормы. Нагрузка на двухосный мост составила 31,11 тонны (на 13,11 тонны больше допустимого), а трехосный мост прицепа имел нагрузку 35,34 тонны (на 11,34 тонны выше нормы).

В этом случае начато три административных дела. Водителю назначен штраф в размере 1900 евро, а размер штрафа компании будет определен после рассмотрения дела - за каждое нарушение предусмотрен штраф от 2300 до 5700 евро.

Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции ежедневно контролирует грузовой транспорт на всех дорогах Латвии. С начала года по 25 мая было проверено 3553 транспортных средства, из которых 2240 зарегистрированы в Латвии, а 1965 - в других странах.

За нарушения, связанные с превышением допустимой массы и нагрузки на оси, начато 378 административных дел. За несоблюдение правил рабочего времени и отдыха водителей - 44 дела, а за нарушения, связанные с использованием тахографов и ограничителей скорости, а также ведением учета рабочего времени - 590 административных дел.

Государственная полиция призывает жителей сообщать о таких нарушениях по телефону 112.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх