По дорогам Латвии ездят перегруженные лесовозы. Полиция наложила штрафы на 39 000 евро

Кроме того, нагрузка на двухосный мост транспортного средства составила 28,50 тонны - на 10,50 тонны больше нормы, а нагрузка на двухосный мост прицепа - 22,28 тонны, что на 4,28 тонны больше допустимого.

По этим нарушениям возбуждено три административных дела. Водителю назначен штраф в размере 1500 евро, а компании - 15 000 евро.

26 мая на автодороге Инциемс - Кегумс полиция установила, что грузовик Scania с прицепом JYKI и иностранной регистрацией имел полную массу 75,72 тонны - на 23,72 тонны выше нормы. Нагрузка на двухосный мост составила 31,11 тонны (на 13,11 тонны больше допустимого), а трехосный мост прицепа имел нагрузку 35,34 тонны (на 11,34 тонны выше нормы).

В этом случае начато три административных дела. Водителю назначен штраф в размере 1900 евро, а размер штрафа компании будет определен после рассмотрения дела - за каждое нарушение предусмотрен штраф от 2300 до 5700 евро.

Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции ежедневно контролирует грузовой транспорт на всех дорогах Латвии. С начала года по 25 мая было проверено 3553 транспортных средства, из которых 2240 зарегистрированы в Латвии, а 1965 - в других странах.

За нарушения, связанные с превышением допустимой массы и нагрузки на оси, начато 378 административных дел. За несоблюдение правил рабочего времени и отдыха водителей - 44 дела, а за нарушения, связанные с использованием тахографов и ограничителей скорости, а также ведением учета рабочего времени - 590 административных дел.

Государственная полиция призывает жителей сообщать о таких нарушениях по телефону 112.