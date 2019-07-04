Вкусный супчик с лисичками
Ура! Сезон лисичек начался и продлится он аж до поздней осени. А потому хотим поделиться рецептом вкусного супчика из этих замечательных грибочков, любимых гурманами всего мира. К тому же лисички богаты витаминами групп А, В, РР, а также полезными микроэлементами, такими как медь и цинк.
- Как вариант! Если хотите, чтобы суп получился более сытным - вместе с луком и картофелем добавьте в него нарезанную ветчину или грудинку.
Ингредиенты: лисички - 300 г, сливки - 250 г, картофель - 3 шт., репчатый лук - 1 шт., масло - 2 ст. л., соль - по вкусу, зелень для подачи.
Приготовление:
1. Почищенные лисички порезать и обжарить в масле. Если грибочки небольшие, можно их не резать.
2. Переложить лисички в кастрюлю, залить горячей водой или бульоном (примерно 1,5 л), добавить обжаренный лук, почищенный и нарезанный картофель и посолить по вкусу.
3. Когда картофель сварится, влить сливки и прокипятить суп. Подавать, посыпав измельченной зеленью.
Приятного аппетита!