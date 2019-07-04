Вкусный супчик с лисичками

Ура! Сезон лисичек начался и продлится он аж до поздней осени. А потому хотим поделиться рецептом вкусного супчика из этих замечательных грибочков, любимых гурманами всего мира. К тому же лисички богаты витаминами групп А, В, РР, а также полезными микроэлементами, такими как медь и цинк.