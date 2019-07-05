Приберите балконы, берегитесь деревьев и другие советы от VUGD накануне шторма

Спасатели напоминают, что нужно своевременно укрепить или занести в помещения легкие предметы, которые хранятся на балконах и во дворах, закрыть окна и двери зданий. Кроме того, необходимо разместить под крышей домашний скот и домашних питомцев.

VUGD также рекомендует не оставлять автомобили под отдельно растущими деревьями, строительными лесами, рекламными щитами и линиями электропередачи.

Галерея: Разрушения в Шлокебеке в прошлый ураган

Если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

Самый сильный ветер в пятницу и в ночь на субботу будет дуть на севере Курземе и на Видземском побережье, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует порывы до 25-28 метров в секунду.

В этих регионах объявлено оранжевое предупреждение.