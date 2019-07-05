Пт, 5.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

Приберите балконы, берегитесь деревьев и другие советы от VUGD накануне шторма

Ураган в Шлокенбеке

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

В связи с ожидаемым усилением ветра спасатели призывают латвийцев заблаговременно позаботиться о своей безопасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасатели напоминают, что нужно своевременно укрепить или занести в помещения легкие предметы, которые хранятся на балконах и во дворах, закрыть окна и двери зданий. Кроме того, необходимо разместить под крышей домашний скот и домашних питомцев.

VUGD также рекомендует не оставлять автомобили под отдельно растущими деревьями, строительными лесами, рекламными щитами и линиями электропередачи.

Галерея: Разрушения в Шлокебеке в прошлый ураган 

Если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

Самый сильный ветер в пятницу и в ночь на субботу будет дуть на севере Курземе и на Видземском побережье, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует порывы до 25-28 метров в секунду.

В этих регионах объявлено оранжевое предупреждение.

На остальной территории Латвии действует желтое предупреждение - здесь ожидается западный ветер порывами до 20-23 метров в секунду. В Риге также действует желтое предупреждение.

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