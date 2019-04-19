Спасайся, кто может! Знаете ли вы, что делать в чрезвычайной ситуации?

В марте в соседней Эстонии власти представили рекомендуемый пакет для семьи из четырех человек, который необходим, чтобы продержаться семь дней в экстренной ситуации. На этой неделе весь мир оплакивал трагедию в соборе Парижской богоматери. Ясно одно - ЧП нельзя предугадать, оно всегда случается неожиданно и вдруг, но к нему можно быть готовым - более или менее. Об этом и поговорим!

TVNET решил разобраться, как в Латвии обстоят дела с инструкциями для жителей по поведению в экстренных ситуациях.

С этим вопросом мы обратились в Министерство внутренних дел, которое заведует спасательными службами в стране. Ответ пришел от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Согласно их информации, в 2015 году в Латвии вышел буклет "Знаешь ли ты, как действовать в чрезвычайных ситуациях". С 2015 года VUGD распространяет этот буклет на всех общественных мероприятиях, а также привлекает самоуправления и другие учреждения, чтобы буклеты были размещены на виду в местах скопления людей. На данный момент со стороны VUGD не планируется буклет дополнять или запускать новую кампанию по этой теме. О готовности жителей Латвии к катастрофам исследования пока не было.

TVNET заглянул в буклет, который должен знать каждый житель Латвии! Приводим краткий пересказ...

Как я узнаю, что мне угрожает опасность?

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Включите радио или телевидение для получения сведений о необходимых действиях. Не выключайте их, следите за инструкциями.

Будьте современными! Откройте в социальной сети Twitter аккаунты @ugunsdzeseji, @Valsts_policija, @NMPDienests.

Но не будьте самыми умными! Без нужды не звоните оперативным службам, чтобы получить еще какую-нибудь "особенную" информацию о случившемся.

Также в Латвии в трех случаях включается сирена: при чрезвычайной ситуации, исключительном положении и мобилизации.

Напомним, ежегодно в мае и ноябре VUGD проводит проверку слышимости сирен, включая их на три минуты. Таким образом мы можем убедиться, слышим ли мы ее. Последняя проверка состоялась 26 ноября, о дате следующей проверки пока не сообщается, но отметим, что в прошлом году она прошла 28 мая!

Что мне делать при эвакуации?

Прослушайте сообщение об эвакуации и следуйте в место сбора.

Если есть личный автомобиль, отправляйтесь на нем в направлении эвакуации, или в персональное место укрытия, которое совпадает с направлением эвакуации.

Что хватать первым?

Если эвакуация кратковременная, с собой главное взять документы (паспорт, ID-карту), деньги, банковские карты, мобильный телефон, зарядку, портативное радио с батарейками и медикаменты, если их употребление необходимо регулярно.

Следует знать! Если вы получили приглашение эвакуироваться, отказ делать это должен быть оформлен письменно - таким образом вы берете всю ответственность на себя. Если же объявлена чрезвычайная ситуация, эвакуация может быть принудительной.

При длительной эвакуации необходимо собрать сумку. Её собирают заблаговременно (вы свою собрали?!).

Помимо вышесказанного, в Латвии в нее рекомендуют положить:

спички или зажигалку, фонарик, батарейки;

многофункциональный складной нож, ложку, небьющуюся тарелку и кружку;

изоленту, веревку, нитки, ножницы, принадлежности для письма;

аптечку "Первой помощи";

одежду, запасное нижнее белье, удобную обувь;

спальный мешок или одеяло, туристический коврик, желательно палатку;

гигиенические принадлежности, полотенце, туалетную бумагу, одноразовые салфетки;

еду, которую можно употреблять без термической обработки и с долгим сроком годности - сухие супы, консервы, сухари, сладости с высоким количеством калорий;

питьевую воду на несколько дней (желательно в пластмассовых бутылках).

(!) В день человек должен получать как минимум 500 ккал. Собирайте еду, богатую углеводами! Имейте ввиду, в день человеку необходимо около 2 л питьевой воды.

Важно! По возможности до эвакуации необходимо в квартире отключить подачу газа и электричества.

ААААА, произошла утечка опасных веществ!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Находясь в эпицентре или поблизости, покидайте место ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению ветра (90°, ветер должен дуть сбоку). Уйти необходимо по меньшей мере на 800 метров от опасной зоны.

Уйти необходимо по меньшей мере на 800 метров от опасной зоны. Ничего не трогайте, прикройте рот одеждой.

После, одежду необходимо снять, постирать, самому помыться 2-3 раза, как следует промыть волосы, тщательно прополоскать полость рта. Не возвращаться, пока нет разрешения служб.

Если же авария произошла на улице, спасение необходимо искать в здании, или запираться в машине.

Внимание! Радиацию невозможно увидеть, унюхать, прощупать или как-то еще ощутить. На радиоактивной территории не надо есть, пить и курить.

Если сильная гроза или ураганное предупреждение

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Не выходите из здания без необходимости. Не трогайте внутри электроприборы, провода, металлические предметы. По возможности заранее осоедените их от тока.

Укрепите вещи во дворе или на балконе - те, которые может снести ветер.

Закройте окна, двери, жалюзи, занавески.

Не оставляйте машину под деревьями.

Если вы в лесу, прячьтесь в низком месте, например, в чаще с низкорослыми деревьями.

Нельзя прятаться у большого дерева, которое стоит далеко от остальных.

Если вы на открытой территории, ищите низменность, не выходите на пригорки, не приближайтесь к электролиниям.

Не сидите на бетонной поверхности, не прислоняйтесь к бетонным стенам.

Не трогайте металлические предметы, например, велосипед!

Следует знать! Гром - это звуковое явление, сопровождающее разряд молнии. За 3 секунды звук преодолевает 1 км - то есть, если вы слышите гром спустя 12 секунд после того, как сверкнула молния, она где-то на расстоянии 4 км от вас. Если же вы видите молнию, но не слышите грома - вы по меньшей мере на расстоянии 20 км от нее.

Гориииим!

На месте трагедии в Золитуде прошел следственный эксперимент ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Главное не впадать в панику, а падать на пол и ползти в направлении выхода. На полу лучше видимость, а также возможность уберечься от негативного влияния задымления и жары.

Если есть возможность выйти, необходимо :

Потрогать дверь, убедиться, что она не горячая и за ней нет огня. Только тогда выходить и закрыть за собой дверь, чтобы уменьшить распространение огня. Если сильное задымление, не надо стараться найти место, где горит - не теряйте на это время, а скорее спасайтесь. В любом новом месте всегда изучайте план эвакуации. После спасения, звоните 112. Не принимайте как само собой разумеющееся, что кто-то уже позвонил.

Если выйти возможности нет:

Закрывайте все щели мокрыми тряпками, одеялами и всем, что есть под рукой. Вызывайте 112, если можете. Если можете, чуть приоткройте окно, но не открывайте его полностью - сквозняк только поможет распространению огня. Держитесь у окна, сигнализируйте пожарным о своем местонахождении, издавая шум или потряхивая куском одежды. По возможности прикройте нос и рот мокрой тряпкой.

Кстати, самое опасное время пожара - когда человек спит. Во сне мы не чувствует задымления.

Стоит знать! Вероятность спасения вырастет, если в доме есть датчики дыма или пожарная сигнализация.

Что делать при обрушении здания?

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Пробуйте прятаться у крепких барьеров, например, в дверной выемке несущей стены. Не подходите к окнам, внешним стенам и предметам, которые могут упасть.

Встаньте на колени, обхватите руками голову и плечи. Эта поза защитит от падения и поможет уберечь жизненно важные органы. Оставайтесь на месте, пока не закончится обрушение.

Как закончится обрушение, покидайте место, избегая нестабильных конструкций. Не используйте лифт.

Если вы остались под завалами - пытайтесь привлечь внимание спасателей, стуча по конструкциям, радиаторам.

Дышите через одежду или тряпку.

Буклет VUGD заканчивается базовыми навыками оказания первой помощи. Для тех, кто хочет знать все - полная версия буклета здесь.

Лучше сто раз знать эту информацию и никогда ею не воспользоваться за ненадобностью, чем не знать, когда очень надо.