Сотрудников ФСБ задержали в Москве по подозрению в хищении

Ранее РБК со ссылкой на источники в спецслужбах сообщало о том, что в Москве были задержаны шестеро сотрудников ФСБ России.

Трое из них являются сотрудниками спецподразделения "Альфа", один - сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и двое офицеров управления "К" (банковский отдел) ФСБ России. Как сообщают источники, еще одним по делу проходит сотрудник академии ФСБ.

Собеседники РБК также говорят о проверке, которая проводится в Центре специального назначения ФСБ, где занимаются борьбой с терроризмом.

Согласно данным собеседников издания, задержанные подозреваются в хищении из банка. Один источник утверждает что, речь идет о 140 миллионах рублей, второй же говорит о 170 миллионах рублей.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в банковских кругах, 10 июня задержанные напали на предпринимателя, принесшего в один из банков Москвы 136 миллионов рублей, которые он планировал внести на депозит. Подозреваемые отобрали у него деньги, пояснив это тем, что это "черный" нал, после чего поделили их между собой, а также сотрудником банка, который, предположительно, и дал наводку.