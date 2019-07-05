Пт, 5.07.2019
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Сотрудников ФСБ задержали в Москве по подозрению в хищении

Наручники. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В столице России были задержаны пять сотрудников ФСБ по подозрению в разбое, а еще двое были отправлены под домашний арест. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее РБК со ссылкой на источники в спецслужбах сообщало о том, что в Москве были задержаны шестеро сотрудников ФСБ России. 

Трое из них являются сотрудниками спецподразделения "Альфа", один - сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и двое офицеров управления "К" (банковский отдел) ФСБ России. Как сообщают источники, еще одним по делу проходит сотрудник академии ФСБ.

Собеседники РБК также говорят о проверке, которая проводится в Центре специального назначения ФСБ, где занимаются борьбой с терроризмом.

Согласно данным собеседников издания, задержанные подозреваются в хищении из банка. Один источник утверждает что, речь идет о 140 миллионах рублей, второй же говорит о 170 миллионах рублей.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в банковских кругах, 10 июня задержанные напали на предпринимателя, принесшего в один из банков Москвы 136 миллионов рублей, которые он планировал внести на депозит. Подозреваемые отобрали у него деньги, пояснив это тем, что это "черный" нал, после чего поделили их между собой, а также сотрудником банка, который, предположительно, и дал наводку.

По словам близкого к спецслужбе источника, ФСБ разрабатывала подозреваемых в течение года, подчеркнул собеседник РБК. Задержанных проверяют на причастность к исполнению от пяти до 12 эпизодов.

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