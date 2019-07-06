В Черном море перевернулся катамаран, есть погибшие

Несчастный случай произошел вечером 5 июля в 100 метрах от пляжа Джубги в Туапсинском районе. В Следственном комитете сообщают о гибели как минимум двух человек.
На борту судна было 43 пассажира. Всех спасли, но двое из пострадавших скончались по дороге в больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Погибшие являются жителями Мордовии и Белгородской области.
ТАСС передает, что владелец катамарана задержан, капитан в розыске.
Возбуждено уголовное дело.
Опрокинутое в Черном море судно перевозило почти вчетверо больше людей, чем может вместить: 43 пассажира при максимальной вместительности 12, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.