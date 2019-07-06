Сб, 6.07.2019
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В Черном море перевернулся катамаран, есть погибшие

Море. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Несчастный случай произошел вечером 5 июля в 100 метрах от пляжа Джубги в Туапсинском районе. В Следственном комитете сообщают о гибели как минимум двух человек. 

На борту судна было 43 пассажира. Всех спасли, но двое из пострадавших скончались по дороге в больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Погибшие являются жителями Мордовии и Белгородской области.

ТАСС передает, что владелец катамарана задержан, капитан в розыске.

Возбуждено уголовное дело.

Опрокинутое в Черном море судно перевозило почти вчетверо больше людей, чем может вместить: 43 пассажира при максимальной вместительности 12, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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