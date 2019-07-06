Впечатляющие фото: На пляжах Латвии разгулялась буря

Популярными стали кадры, которые опубликовала одна пользователь в социальной сети Facebook. На снимках видно, как ветреная погода выглядела на пляже в Вецаки, а также что она принесла.

Данной публикацией в Facebook уже поделились более 600 пользователей.

Еще большую популярность в той же соцсети Facebook набрал пост другой девушки. В публикации из нескольких фото можно видеть, как на пляже Вентспилса в пятницу повела себя непогода.

Этим постом в Facebook поделились более 2 600 пользователей.