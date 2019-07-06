Сб, 6.07.2019
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Впечатляющие фото: На пляжах Латвии разгулялась буря

ФОТО: pixabay.com

В пятницу во многих местах Латвии наблюдались сильные порывы ветра. Возможно, самые захватывабщие виды и фотографии бури были на морском побережье.

Популярными стали кадры, которые опубликовала одна пользователь в социальной сети Facebook. На снимках видно, как ветреная погода выглядела на пляже в Вецаки, а также что она принесла.

Данной публикацией в Facebook уже поделились более 600 пользователей.

Еще большую популярность в той же соцсети Facebook набрал пост другой девушки. В публикации из нескольких фото можно видеть, как на пляже Вентспилса в пятницу повела себя непогода.

Этим постом в Facebook поделились более 2 600 пользователей.

VUGD напоминает, что если сильный ветер приводит к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

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