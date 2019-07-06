В Риге и ее окрестностях устраняют последствия бури

В пятницу в Риге и в ее окрестностях на дороги и пешеходные переходы упало несколько веток и деревьев, сломленных сильным ветром. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В связи с сильными порывами ветра в общей сложности в VUGD поступило более 45 вызовов.
Saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem VUGD aizvadītajā diennaktī saņēma vairāk nekā 45 izsaukumus, kuri lielākoties visi bija par to, ka koki nolūzuši uz ceļa braucamajām daļām.— VUGD (@ugunsdzeseji) 6 июля 2019 г.
VUGD atgādina, ka, ja nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani 112! pic.twitter.com/b4fWgoLcww
VUGD напоминает, что если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.