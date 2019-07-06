Сб, 6.07.2019
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В Риге и ее окрестностях устраняют последствия бури

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу в Риге и в ее окрестностях на дороги и пешеходные переходы упало несколько веток и деревьев, сломленных сильным ветром. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В связи с сильными порывами ветра в общей сложности в VUGD поступило более 45 вызовов. 

VUGD напоминает, что если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

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