СМИ назвали причину побега шестой жены шейха Дубая

45-летняя принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн сбежала от супруга, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и шейха Дубая неделю назад. Сперва говорилось, что она вместе со своей дочерью и сыном скрывались в Германии. Однако после того, как власти Германии дали ей отказ в убежище, она приехала с детьми в Англию. В настоящее время принцесса готовится к разводу. Об этом пишет Starhit.ru.
Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума, правителя Дубая и вице-президента и премьер-министра ОАЭ вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном в настоящее время прибывает в Лондоне. Британские СМИ говорят, что дом стоимостью 107 миллионов долларов находится в районе Кенсингтон Палас Гарденс. Женщина решилась на такое отчаянное действие после того, как супруг начал подозревать ее в измене. Подчеркивается, что 69-летний эмир Дубая стал не доверять Хайе, а также подозревать ее в связи с их телохранителем (экс-офицером британской армии).
Согласно утверждению друзей женщины, она не на шутку испугалась за свою жизнь после публикации в Instagram-аккаунте от ее супруга: "Ты предатель, ты предала самое дорогое. Твоя тайна раскрыта".
Ранее английское издание рассказывало, что Хайе стало известно о том, что муж издевался над своей дочерью Латифой. 33-летняя девушка в феврале прошлого года попыталась бежать из Дубая в США, однако ее поймали у берегов Индии. Девушку посадили в тюрьму, где с ней ужасно обращались. Сейчас о ее судьбе ничего неизвестно.
Подчеркивается, что именно этот случай стал причиной побега женщины от своего супруга. Она не желает, чтобы ее дети повторили судьбу Латифы. Сейчас она готовится к разводу — слушания будут проходить в суде Лондона 30 июля.