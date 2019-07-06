СМИ назвали причину побега шестой жены шейха Дубая

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума, правителя Дубая и вице-президента и премьер-министра ОАЭ вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном в настоящее время прибывает в Лондоне. Британские СМИ говорят, что дом стоимостью 107 миллионов долларов находится в районе Кенсингтон Палас Гарденс. Женщина решилась на такое отчаянное действие после того, как супруг начал подозревать ее в измене. Подчеркивается, что 69-летний эмир Дубая стал не доверять Хайе, а также подозревать ее в связи с их телохранителем (экс-офицером британской армии).

Согласно утверждению друзей женщины, она не на шутку испугалась за свою жизнь после публикации в Instagram-аккаунте от ее супруга: "Ты предатель, ты предала самое дорогое. Твоя тайна раскрыта".

Ранее английское издание рассказывало, что Хайе стало известно о том, что муж издевался над своей дочерью Латифой. 33-летняя девушка в феврале прошлого года попыталась бежать из Дубая в США, однако ее поймали у берегов Индии. Девушку посадили в тюрьму, где с ней ужасно обращались. Сейчас о ее судьбе ничего неизвестно.