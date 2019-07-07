На этой неделе в Амстердаме завершился суд над печально известным нидерландским преступником Виллемом Холледером, коророго считали "неприкасаемым" и называли "Носом" - его за заказ и организацию убийств пяти человек приговорили к пожизненному заключению, сообщает ВВС.

61-летний Виллем Холледер широкую известность получил в 80-е года прошлого века в связи с похищением нидерландского пивного магната Фредди Хейнекена.

Позднее он стал одним из ведущих персонажей мира организованной преступности Нидерландов.

Среди жертв Холледера был и его друг и соратник Корс ван Хоут, убитый в 2003 году.

Суд над Холледером был самым длительным рассмотрением дела об убийстве в истории Нидерландов и состоялся в особо охраняемом суде Амстердама, называемом "бункером".

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Суд признал Холледера виновным в заказе пяти убийств и убийстве одного человека, за эти преступления его осудили пожизненно.

Адвокаты Холледера уже сообщили, что судебное решение будет оспорено.

Роль сестры в "падении" брата

Обвинение Холледера основывалось главным образом на сенсационных показаниях его сестры Астрид.

Астрид ранее тайно записала несколько разговоров с братом. Когда Виллем узнал о предательстве Астрид, он был вынужден сбежать и скрываться.

Показания дала и сестра Холледера Соня, которые ранее женилась на его друге и соратнике ван Хоуте.

Холледер всегда настаивал, что не виновен в выдвинутых против него обвинениях, и что в показаниях его сестры правды нет.

Против Холледера свидетельтвовала и его бывшая подруга Сандра ден Хартог.

Показания этих трех женщин и других свидетелей сыграли значительную роль в доказательстве вины Холледера.

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"Что-то должно было произойти, чтобы его остановить", - в интервью ВВС еще в прошлом году заявила Астрид Холледер.

Женщина в своих показаниях против брата отметила, что ее адвокатской карьере конец, так как ей приходилась жить в различных тайниках и использовать фальшивые документы.

"Я знаю, что он хотел меня убить, и я его в этом не виню. Я действительно чувствую себя как Иуда. Я его предала", - указала Астрид.

Конец пути "неприкасаемого"

Холледер когда-то считался фактически неприкасаемым преступником.

Называемый "Носом" из-за большого носа, Холледер и ранее, даже будучи в тюрьме, сумел сохранить свои влияние и популярность в обществе.

Его часто называли "милым преступником", который с удовольствием позировал для селфи с людьми на улице, а также участвовал в различных телевизионных ток-шоу Нидерландов.

Однако, даже находясь в тюрьме, он сохранил влияние и в криминальных кругах, заказывая убийства людей прямо из тюремной камеры.

От похитителя до убийцы

Дело о похищении пивного магната Фредди Хейнекена в 1983 году попало на страницы газет как в Нидерландах, так и по всему миру.

По этому рассказу сняли два художественных фильма.

Хейнекена похитила вооруженная банда, в которую входили и Холледер с ван Хоутом.

Пивного магната держали в заложниках три недели и освободили после получения выкупа.

В продолжении своей карьеры Холледер становился все более насильственным.

Его сестра Астрид выразила мнение, что несмотря на многократное попадание в тюрьму ее брат никакой науки из этого не вынес.

"Если бы он был простым преступником, я бы его по-прежнему поддерживала бы. Однако убийства - это переходит мои красные линии", - отметила Астрид.