"Любой президент будет кушать мясо, а я капусту..." Мнения людей накануне инаугурации Левитса

Вот что рассказала повстречавшаяся в Верманском парке пожилая пара:

"Я думаю, что он хорош по образованию, и по всему остальному. Думаю, что это успешное приобретение для Латвийской Республики. Он работал в судебной системе, он знает это все", - сказал мужчина, а супруга с ним согласилась.

Другие на вопрос, что пожелать, отвечали "Пусть у него получится все", "Пусть поймет реальную ситуацию и попробует ее исправить!", "Пусть работает во благо народа!". Также прозвучало:

"В стране живут люди - культурные и образованные, мы заслужили лучшие будни".

Молодой человек выступил с напутствием Левитсу:

"Самое важное - это успешно представлять нас именно во внешней политике - он несет имя нашей страны в соседних странах, в Европе, пусть покажет наш позвоночник и нашу позицию".

Русскоязычный мужчина в возрасте попросил "более лояльной политики по отношению к русскому населению". Другой был более разговорчив и требователен:

"Ну что я могу ожидать? 20 лет мы ожидаем что-нибудь новое... пенсии маленькие, говорят средняя зарплата 1000 евро - посмотрите, везде 450 - 500 евро. Какая средняя?

Любой президент будет кушать мясо, а я капусту, Получается, что мы кушаем? Голубцы! Среднее, правильно... вот и весь вопрос!" - высказался прохожий.

В завершении пожилая пара пожелала Левитсу добиться того, чтобы молодежь меньше уезжала:

"Наш президент это сделает!" - с надеждой и улыбкой сказали они. Подробнее в видеосюжете!

Видео: Что желаете и чего ожидаете от нового президента Левитса?

Напомним, в понедельник, 8 июля, во время летнего перерыва в работе парламента, будет созвано внеочередное заседание Сейма, на котором Эгилс Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии.