"Сначала было трудно даже в магазин ходить". Фотограф из Вентспилса показала красоту людей с витилиго

У фотографа Китии Юрицкой пигментные пятна болезни витилиго появились два года назад - молодая девушка признается, что изначально визуальные отличия вызывали у нее неуверенность в себе. Поворотным моментом в жизни девушки стал проект "Витилиго", в рамках которого фотограф искала в Латвии таких ж людейе, как и она.

Луиза с дочкой, которую зовут Луиза Миа, Алисе, Артур, Линда, еще одна Луиза, Сигнета, близняшки Лизет и Элиза, а также сама Кития объединились, чтобы создать фотопроект, ранее не известный Латвии, который демонстрирует, какого жить с редким заболеванием кожи витилиго и как оно влияет на будни участников проекта и на их отношения к себе.

Кития Юрицка занимается фотографией уже давно - с тех пор, как после 9-го класса переехала из Вентспилса в Лиепаю, чтобы изучать искусство в средней школе.

Каждый день художница работает в компании, которая занимается фотографированием школьников, но параллельно разрабатывает всевозможные коммерческие и некоммерческие проекты.

Болезнь витилиго появилась в жизни Китии два года назад. Фотограф призналась, что сначала ей было сложно находиться в общественных местах.

Витилиго - нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Природа заболевания до конца не изучена. Оно может поражать как женщин, так и мужчин любого возраста, но чаще встречается у людей до 30 лет. Витилиго проявляется в образовании пятен разных форм и размеров на коже, чаще на лице, руках или ногах, пишет medicine.lv.

Галерея: Модель с витилиго Винни Харлоу

"Беспокойства вызывали такие обыденные локации, как общественный транспорт или магазин. Когда рядом со мной вставал человек, у меня в голове крутились 100 мыслей о том, что он заметит мою пигментацию", - вспоминает Кития.

Руки фотографа украшают многочисленные татуировки, которые, по ее мнению, могут отвлечь внимание окружающих от пятен на ее коже.

Кития отмечает, что у людей неоднозначное отношение к ее визуальным отличиям. "Конечно, было много "косых" взглядов - интересно, что они в основном исходили от пожилых людей. При этом меня окружают очень поддерживающие люди - друзья, семья, партнер.

Некоторые друзья, узнав, что у меня витилиго, даже обрадовались, признав, что это делает меня особенной. Однажды даже кто-то сказал: "Вот бы и мне такую болезнь!". Я ответила: "Пожалуйста, возьми мою!".

Прошло некоторое время, и возникла идея этого фотопроекта. Сначала я хотела сделать его сама - встретиться с такими же людьми, как и я, поговорить, узнать об их опыте.

Большинство моих моделей никогда раньше не встречали никого с болезнью витилиго - у многих это заболевание с детства. В основном проект был для меня и для них",

- говорит фотограф.

Кития, 25 лет

Моделей для проекта искали в социальной сети Facebook - Китию удивила отзывчивость как людей с витилиго, так и других знакомых. Для многих это было первое знакомство с кем-то, у кого такая же болезнь. Хотя фотосессия изначально задумывалась в помещении, Кития со временем поняла, что хочет фотографировать на природе.

Алисе, 24 года

Девушка раскрывает, что первые изменения пигментации появились у нее рано - во втором или третьем классе, но в детстве они не казались значимыми. В подростковом возрасте пришло осознание того, что это на всю жизнь и нужно принять себя такой, какая ты есть. "Могу сказать, что, к счастью,

это не повлияло на меня отрицательно, скорее - положительно: мое отношение к себе улучшилось. Я научилась уважать себя и осознала, что уникальна и что мне нужно любить себя",

- говорит Алисе.

Артур, 20 лет

У Артура первые признаки витилиго появились еще в начальной школе. "Да, это действительно я, это действительно моя кожа, и я ничего не могу с этим поделать, поэтому иду с поднятой головой", - говорит Артур.

Лизет и Элизе, 16 лет

Лизет признает, что в первом классе ей было сложно ходить в школу, потому что другие ее не принимали: "Они боялись, что болезнь может им передаться. Когда я выросла - поняла, что все хорошо, и перестала стесняется.

Тяжело было еще и потому, что сестру принимали, так как ее витилиго не коснулось, а надо мной смеялись. Теперь пятна кажутся мне очень красивыми".

У Лизет пигментация появилась в возрасте четырех лет, а у ее сестры - в 12. "Признаюсь, я вместе с друзьями когда-то смеялась над Лизет. Но меня наругала мама. Теперь пятна и у меня самой", - говорит Элизе.

Эмилс, 23 года

У Эмилса, как и у Китии, первые признаки болезни появились два года назад. Он признается: "Меня никогда не волновал внешний вид. Со временем пятна мне начали даже нравится. Интереснее изучать то, чего не видишь каждый день".

Линда, 25 лет

Линда отмечает, что "комплексы появляются только тогда, когда другие дети начинают обращать на это внимание. Меня называли далматинцем, жирафом.

Я начала скрывать все это и хотела, чтобы моя кожа была нормальной - как у всех. Теперь я спокойна, потому что люди перестали обращать на это внимание".

Луиза, 26 лет, и Луиза Миа, 5 лет

Луиза рассказывает: "Когда я родилась, у меня в волосах уже была белая прядь, а первые пятна на спине появились в возрасте трех или четырех лет".

Ее дочь Луиза Миа тоже родилась с белой прядью волос, но пигментных проявлений пока нет. Мама считает, что это их отличительная черта - особый подарок "сверху".

Сигнета Катрина, 23 года

"Пятна на моей коже были с самого рождения", - рассказывает Сигнета.

От этого заболевания страдают уже три поколения - мама, бабушка и прабабушка - есть такие пятна, которые я унаследовала от прапрапрадедушки.

У всех женщин моей семьи имеется также седая прядь волос на голове".

"Мне нравятся в людях отличительные черты - я всегда подмечаю нюансы, которые отличают человека от остальных, однако

было своеобразно оказаться самой в этой "отличающей позе". Себя принять сложнее, но сейчас есть ощущение, что я сделала огромный шаг на пути к этому",