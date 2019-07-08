Элегантный светло-сереневый костюм первой леди Латвии Андры Левиты в день инаугурации президента страны уже успел вызвать у многих восхищение, поскольку ассоциируется со стилем 60-х годов XX века, который, в свою очередь, стал отражением перемен в обществе.

В то время в мир моды ворвались жакеты свободного кроя, рукава длиной три-четверти, крупные пуговицы, платья А-силуэта и круглые воротники-стойки.

Одной из тех, кто фактически диктовал стиль 60-х годов, была, безусловно, супруга президента США Джона Кеннеди - восхитительная Жаклин.

Изменения в мужскую моду тогда же внесли участники популярнейшей группы "Битлз" (The Beatles) с их вельветовыми пидлжаками и водолазками. В одежде появилась психоделическая смесь орнаментов и цветов, а в середине 60-х двери мировой моды распахнула новая субкультура - хиппи.

Что ж, первый наряд Андры Левиты сегодня явно впечатлил общественность. Как думаете, сможет супруга президента Латвии стать иконой стиля нашего времени?

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET